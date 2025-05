Trump anuncia el fin de bombardeos contra hutíes

Según el mandatario de EE.UU., los rebeldes de Yemen capitularon. Sin embargo, desde Saná dijeron que seguiran atacando el Mar Rojo.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país dejará de bombardear a los rebeldes hutíes de Yemen porque, según dijo, estos han decidido "capitular" y frenar sus ataques en el mar Rojo.

El republicano hizo estas declaraciones durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el mismo día en el que Estados Unidos e Israel atacaron varios puntos de la capital yemení en una operación contra los hutíes.

Trump dijo que los hutíes decidieronvfrenar sus ataques en el mar Rojo en un acuerdo mediado por Omán.v"Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien; al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y cumpliremos con la promesa y detendremos los bombardeos", explicó.

Poco después, la Cancillería omaní expresó su "gratitud" a ambas partes por su "estilo constructivo" que condujo a este "resultado positivo", pese a que los rebeldes hutíes del Yemen todavía no han emitido un comunicado al respecto.

Trump recordó que Estados Unidos emprendió una campaña de bombardeos contra los hutíes porque este grupo, catalogado como terrorista por Estados Unidos, estaba "derribando a muchos barcos" en el mar Rojo.

Ataques contra Israel seguirán

Sin embargo, el Gobierno de los hutíes en Saná aseguró este martes que el "apoyo de Yemen a Palestina no cesará" y que continuarán las operaciones militares contra buques en el mar Rojo que comenzaron en 2023 en respuesta a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

El jefe político de los hutíes, Mahdi al Mashat, prometió una respuesta "fulgurante, dolorosa y más allá de lo que el enemigo israelí pueda soportar" y advirtió que los bombardeos "continuarán", en un comunicado emitido después de que Israel bombardeara infraestructuras en manos de los rebeldes, en respuesta a un disparo de misil de los insurgentes contra el aeropuerto de Tel Aviv.

La pasada Administración estadounidense de Joe Biden (2021-2025) inició hace mas de un año una campaña de bombardeos contra los hutíes en represalia por sus ataques, pero esta operación se intensificó el pasado 15 de marzo por orden de Trump.

(efe, afp)