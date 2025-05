El uranio es otro de los combustibles que Bruselas quiere dejar de comprar a Rusia. Para lograrlo no se requerirá del apoyo de todos los estados miembros.La Comisión Europea planteó este martes (06.05.2024) que la UE se desprenda cuanto antes de los combustibles rusos que aún importa, especialmente del uranio y del gas, con medidas como la prohibición gradual de nuevos contratos gasísticos con Moscú y la anulación de los que existan en 2027.

"El mensaje a Rusia es claro: No volverás a chantajear a nuestros Estados miembros. Los euros no volverán a llenar tu cofre de guerra. Tu gas será prohibido. Tu flota en la sombra será detenida", dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

La hoja de ruta no tiene carácter legislativo, sino que pretende sentar las bases generales de las propuestas normativas que Bruselas presentará formalmente dentro de un mes. Al no tratarse de sanciones, no sería necesario el respaldo de todos los Estados miembros cada seis meses, sino sólo de una mayoría cualificada en una única votación, lo que evitaría un hipotético veto de Hungría.

La prohibición evitaría la paradoja de que la UE apoye activamente a Ucrania en su defensa frente a Rusia mientras en 2024 pagó 23.000 millones de euros a Moscú en importaciones energéticas.

Medidas

El Ejecutivo quiere que este mismo año se acabe con todos los contratos nuevos y los de hasta un año de duración, y cancelar el resto para 2027. Los contratos a corto plazo suponen el 4 % de todas las importaciones energéticas de la UE, mientras que los largos suponen el 8 %.

La Comisión aún no ha revelado cuáles serán las herramientas legales para romper esos contratos sin penalizaciones económicas. "Hemos trabajado mucho en ello. Sabemos muy bien lo que queremos hacer, y de una forma jurídica sólida. No dar todos los detalles hoy es una decisión política", comentaron fuentes europeas.

Además, la UE esté duplicando sus terminales de GNL y espera que la explotación de yacimientos en Rumanía aporte 8 bcm, que lleguen más moléculas por gasoducto desde Azerbaiyán y que se mejoren las interconexiones.

Se fomentará la electrificación, se impulsará el biogás, el biometano y el hidrógeno limpio, y se nestudiará la posibilidad de organizar compras conjuntas entre empresas de distintos países de la UE, como ocurre ya con parte de las importaciones de gas.

Los combustibles atómicos son un tema "más complicado" que el gas y el petróleo, según la Comisión, que planea eliminar gradualmente las importaciones de uranio y materiales nucleares rusos con restricciones comerciales y exigencias legales.

(efe, afp/mn)