Mujer cachetea a adulta mayor en CDMX; presume protección de su papá “funcionario”

Fue captado en video el momento en que una mujer, quien presume tener un familiar funcionario público, cachetea y golpea a una adulta mayor de 70 años y a su esposo, también de la tercera edad.

El periodista Carlos Jiménez (C4) compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el video de la agresión protagonizada por una mujer identificada como Erika Vázquez, quien asegura estar protegida por su padre, presuntamente trabajador de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX). El ataque ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Golpea a viejita y a su esposo en la Gustavo A. Madero

“A MÍ ME VALE V… P... ANCIANO. La tipa q cachetea y patea a doña Jovita, es Erika Vázquez. Así agredió a la Sra de 70 años y a su esposo. Vive en la UH Esmeralda en @TuAlcaldiaGAM y presume ser protegida de su papá q labora en @FiscaliaCDMX“, informó C4.

Las imágenes muestran a la adulta mayor acorralada por Erika, mientras su esposo graba con el celular. De un momento a otro, la agresora lanza reclamos, cachetea y patea a la señora, asegurando que ella la golpeó primero.

“¡Unos v..! Así como me anda cacheteando, ¿eh? ¡A mí no me cachetee y ch... a su madre! ¿eh?”, dice tras golpearla.

Después de la agresión, el esposo interviene y le pide que se detenga, argumentando que su esposa está enferma. Sin embargo, la presunta hija del funcionario ignora el llamado y también lo ataca, alegando que no quiere ser grabada.

“¡Señor, le voy a quitar hasta el teléfono! ¿eh señor? ¡Démelo!”, grita mientras golpea al hombre. Después, el video se corta.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este caso. Se desconoce si Erika Vázquez es efectivamente hija de algún funcionario público, como ella lo afirma, y tampoco se ha esclarecido el origen del conflicto que derivó en la agresión.