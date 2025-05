Adrián Rubalcava llega al Metro CDMX ante dudas por ‘cuota política’

Luego de días de incertidumbre, Adrián Rubalcava llegó a la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tras la renuncia de Guillermo Calderón, quien, de acuerdo con Clara Brugada, comunicó su salida cuando inició el nuevo Gobierno (octubre 2024), situación que no permitió la jefa de Gobierno debido a que era el encargado de supervisar la renovación total de la Línea 1, que aún no opera en su totalidad.

No obstante, la mandataria capitalina afirmó que el expriista que dejó la oposición porque no le dieron la candidatura a la jefatura de Gobierno se ha caracterizado por ser una persona experimentada en la administración pública y por ser un operador de grandes proyectos que ayudarán a que las líneas del STC Metro mejoren, pues las Líneas 3, 8 y 9 presentan fallas –que hasta paran el servicio– cotidianamente.

“Es muy importante decir que nosotros fuimos quien le pedimos al ingeniero Calderón desde que llegamos, que no se fuera; que nos ayudara, sobre todo por la Línea 1, que como ustedes saben, viene desde hace tiempo con un conjunto de acuerdos con la empresa, pero el ingeniero Calderón va a continuar apoyándonos en el Metro (…) Adrián Ruvalcaba se ha caracterizado por ser una persona experimentada en la administración pública, nos va a ayudar a que el Metro mejore”, dijo.

“La verdad es un buen funcionario (Calderón), pidió su salida desde que entramos, y yo lo he estado deteniendo, porque pues es un cargo también importante y que yo sé que pues, hay veces que, los que diariamente están frente a uno de los temas más importantes de la ciudad, como es el Metro, pues quieren jugar otros roles y otros papeles. Entonces, no tiene que ver con un tema de que esté en contra (Rubalcava) o que haya algún problema o situación especial”. — Clara Brugada

La llegada de Adrián Rubalcava, quien por meses estuvo visitando a la presidenta Claudia Sheinbaum para forma parte del Gobierno, ha desatado dudas en varios diputados del Congreso de la Ciudad de México, pues la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza expresó a Publimetro que la Dirección del Metro debe ser ocupada por alguien que tenga la experiencia y conocimiento sobre el tema, y no alguien que llega por ‘cuota política’.

“Estamos muy preocupados en MC, porque siempre hemos creído que para ese tipo de puestos se tienen que llevar a las personas más preparadas, gente técnica que conozca no solo las problemáticas que existen, que también puedan plantear soluciones eficientes en términos de política pública. El metro me parece que es uno de los que más problemas acarrea desde hace década, le hace falta muchísimo mantenimiento porque no ha tenido la suficiente inversión”, señaló.

“Hay muchos retos allá adentro (Metro) y ahora entra una persona (Rubalcava) por una cuota política (…) es un lugar (dirección del Metro) que es de suma importancia y además que significa altos riesgos para las personas que se mueven diariamente en ese transporte público. Para nosotros es una asignación errónea que no debió haber sucedido (…) necesitaríamos evaluar a perfiles que tuvieran una preparación técnica en la materia para que pudieran afrontar los restos que tiene el Metro actualmente no”. — Patricia Urriza

Mientras que el coordinador de la Bancada del PAN, Andrés Atayde mencionó a Publimetro que ya era necesario el cambio en la dirección del Metro, y pese a que el exalcalde de Cuajimalpa abandonó a la oposición, afirmó que le desea suerte en su nuevo cargo, aunque recalcó que serán críticos en caso de que el trabajo se realice mal.

“La llegada de Adrián implica ese cambio, desearle suerte porque al final de cuentas creo que nos vendría bien a todas y a todos los que vivimos en la ciudad tener una mejor experiencia en el Metro (…) pero también decir que recibe un paquetote porque la falta de mantenimiento sigue siendo notoria y porque además estamos en el boom de los famosos ‘pinchazos’, que de manera diaria siguen existiendo”, expuso.

¿Qué retos enfrentará Adrián Rubalcava en el Metro?

- Mejoría de la Línea 3 y la Línea A del Metro en este 2025

- Resolver las fallas de las escaleras eléctricas y de los elevadores

- Aumentar la seguridad en el Metro con policías

- Combatir los ‘pinchazos’ en las estaciones

¿Quién es Adrián Rubalcava?

Adrián Rubalcava, nuevo director del Metro, nació en la Ciudad de México el 29 de enero de 1977. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, cuenta con Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y estudios de Maestría en Seguridad Pública en Institute For Executive Education. Actualmente Cursa el Doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.

Cuenta con el Diplomados “Pena de Muerte para delitos graves o Derecho a la Vida” y en “Mejores prácticas para la Administración Pública”, ambos por la Universidad Anáhuac del Norte; además de cursos especializados en Seguridad Pública por la Academia Nacional del FBI Asoc y diplomados en Gobernanza Digital por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

¿En qué se ha desempeñado Adrián Rubalcava?

- Director de Gobierno en la Delegación Álvaro Obregón de 2003 a 2005

- Director General Jurídico y de Gobierno en Cuajimalpa de Morelos de 2006 al 2009

- Encargado de Despacho de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos durante el gobierno de José Remedios Ledesma García en 2008-2009.

- Director General de Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX en el 2009

- Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico en 2009

- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos del periodo de 2012 a 2015

- Diputado Local de la CDMX 2015 a 2018. (Presidente de la comisión de Administración Pública)

- Alcalde de Cuajimalpa de Morelos 2018 a 2024

- Titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. 2024 al 2025