Alumno de la Anáhuac del Norte asesina a su ‘mejor amigo’ y desaparece tras recibir sentencia inapelable

Emiliano Rodríguez González, actualmente matriculado en la Universidad Anáhuac del Norte, fue hallado culpable del asesinato del adolescente Kevin Atzin Miranda Fonseca y sentenciado de forma definitiva después de casi siete años de un arduo proceso legal; sin embargo, de acuerdo con información de la familia Miranda Fonseca, el asesino de su hijo se encuentra prófugo.

El pasado 4 de abril de 2025, el Juzgado de Ejecución de Sentencias Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de Toluca le ordenó presentarse voluntariamente en un plazo de cinco días hábiles para cumplir su condena de internamiento. No lo hizo.

El asesinato de su mejor amigo disfrazado de un falso asalto

En noviembre de 2018, Kevin Miranda, de 17 años, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza dentro de la casa de Emiliano, en Condado de Sayavedra, una zona residencial del Estado de México. En un principio, los padres de Emiliano dijeron que se trató de un asalto, pero las investigaciones determinaron lo contrario: fue el propio Emiliano quien accionó el arma que terminó con la vida de su amigo.

Ambos jóvenes eran cercanos. Kevin estudiaba el tercer año de preparatoria en el colegio Indoamericano en Tlalnepantla, Estado de México, y jugaba como liniero ofensivo con los Redskins del Estado de México.

El sábado 10 de noviembre de 2018, Kevin jugó las semifinales de futbol americano con su equipo. Emiliano Rodríguez, junto con otros compañeros, acudió a verlo al partido. Al finalizar, varios jóvenes se dirigieron a la casa de Emiliano, donde Kevin decidió quedarse a pasar la noche. Fue hasta la mañana del domingo 11 cuando el padre de Emiliano llamó a Gerardo Miranda, padre de Kevin, para informarle que su hijo había tenido un supuesto accidente .

Sus entrenadores y compañeros lo describen como un joven respetuoso, dedicado y con aspiraciones. Foto: Facebook

Una sentencia clara y definitiva

El proceso penal se llevó bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ya que Emiliano también era menor al momento del crimen; sin embargo, tras años de litigio, el Tribunal de Alzada Especializado en Adolescentes del Estado de México confirmó la sentencia condenatoria y ordenó su ejecución por la pena máxima.

La jueza de ejecución estableció, además, una reparación del daño de 175 mil pesos, a ser cubierta por Emiliano o, subsidiariamente, por sus padres, como lo permite el artículo 33 del Código Penal del Estado de México.

Actualmente, Emiliano tiene 23 años y cumplirá 24 este 19 de julio. Por lo tanto, ya no tiene derecho a medidas de protección reservadas para menores, y su nombre puede ser publicado de forma legítima.

La orden judicial exigía que Emiliano se presentara voluntariamente para cumplir su sentencia; sin embargo, no acudió y se desconoce su paradero. Foto: Publimetro México

¿Dónde está Emiliano Rodríguez González?

La familia Miranda ha denunciado públicamente que Emiliano no fue localizado después de vencido el plazo judicial para su presentación. Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto habilita al Estado de México a girar una orden de reaprehensión inmediata.

Lo grave, según los padres de Kevin, es que las autoridades han permanecido pasivas:

“Exijo justicia a las autoridades del Estado de México. Que la Universidad Anáhuac del Norte dé información sobre el prófugo” — Gerardo Miranda Solís, padre de Kevin

La universidad confirma que sigue matriculado

La madre de la víctima, Sonia Fonseca, aseguró a Publimetro México que la Universidad Anáhuac Campus Norte confirmó verbalmente que Emiliano está inscrito como alumno activo, aunque la institución no ha emitido ninguna postura pública.

De acuerdo con la limitada información disponible, se presume que Emiliano Rodríguez González podría estar inscrito en la carrera de Arquitectura; sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente. Por ello, los padres de Kevin han solicitado a las autoridades universitarias que brinden mayor claridad sobre su situación académica.

Familiares de Kevin Miranda exigen justicia para hallar a Emiliano Rodríguez González.

El dolor sigue, pero también la búsqueda

La familia ha lanzado una campaña pública para exigir la captura del sentenciado. En redes sociales han compartido videos, imágenes, documentos judiciales y testimonios. En una de las publicaciones, Sonia escribió:

“Exijo justicia. No puede quedar impune el caso de mi hijo. Ha sido una gran travesía. Hemos estado inmersos en este difícil proceso y hoy me siento impotente al ver que las autoridades no hacen nada. Capturen a Emiliano Rodríguez” — Sonia Fonseca Reyes, madre de Kevin

Ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ni el Poder Judicial han emitido ficha de búsqueda. La universidad, al momento de esta publicación, tampoco ha respondido a solicitudes de información formal de la familia ni ha aclarado si coopera con las autoridades.

La orden judicial exige que cumpla cuatro años, cuatro meses y quince días de reclusión en el Centro de Internamiento “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec, Estado de México. La jueza María Magdalena Gómez Domínguez notificó la sentencia con base en un fallo firme emitido por el Tribunal de Alzada Especializado. Emiliano no solo no se presentó, sino que actualmente no ha sido localizado por las autoridades, pese a que la sentencia ya no puede ser impugnada.