Con motivo del Día de las Madres, la Alcaldía Benito Juárez llevó a cabo un emotivo evento para reconocer el compromiso, la entrega y la doble labor que realizan más de mil 500 trabajadoras de la demarcación que, además de cumplir con sus responsabilidades laborales, son madres de familia.

Durante el encuentro, el alcalde Luis Mendoza dirigió un mensaje lleno de gratitud y respeto hacia las asistentes, destacando su esfuerzo diario tanto en el ámbito profesional como personal.

Alcaldía Benito Juárez reconoce la labor de más de mil 500 madres trabajadoras de la demarcación Foto: Especial

“Esta alcaldía vive, trabaja y es la mejor de la Ciudad de México gracias a ustedes. Ustedes han sacado adelante a Benito Juárez en los momentos más difíciles, con compromiso, experiencia, lealtad y un enorme corazón”, destacó el alcalde ante las trabajadoras.

El desayuno de convivencia fue organizado como un gesto de reconocimiento y cercanía, donde se destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres en las distintas áreas operativas y administrativas del gobierno local, desde Servicios Urbanos hasta Obras Hidráulicas, pasando por labores de poda, luminaria, limpia y vía pública.

“Me llena de orgullo saber que muchas de ustedes no sólo son compañeras de trabajo, sino también vecinas, amigas y pilares de nuestra comunidad. Por eso, hoy y siempre, cuentan con todo mi reconocimiento y apoyo”, subrayó Mendoza.

Teresa Romero, del área de Programas al Adulto Mayor, mencionó que a lo largo de 25 años ha combinado el trabajo en la oficina con el de ser mamá. “He hecho un trabajo bastante arduo, porque no es fácil, mis hijos han sabido llevar mis consejos. Yo trabajaba aquí antes de que ellos nacieran, he tenido que combinar el trabajo con el hogar, con los hijos, es un ejemplo para ellos, siempre les he inculcado que tienen que trabajar, superarse”.

El evento también sirvió como espacio para reiterar el compromiso de la administración con la igualdad, el respeto y la dignificación de la labor que realizan las mujeres en el servicio público.

“Para mí ser mamá es una montaña rusa, la naturaleza te dice que tienes que cuidar a un ser humano que necesita de ti, el corazón te dice que tienes que dar todo el amor que tienes. Muchas gracias al alcalde por estar pendiente de nosotras, sintamos el orgullo de ser mamás”, expresó Nayrovis Rincón, quien cuenta con más de 10 años laborando en el área de Participación Vecinal.

El alcalde reafirmó que el Día de las Madres es una fecha para rendir homenaje a todas las mujeres que, con su entrega diaria, construyen una mejor sociedad.