GAM esperará dictámenes de Fiscalía CDMX sobre la caída de escenografía

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano aseguró que esperará el peritaje de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sobre la caída de la escenografía que se montaba en la explanada de la demarcación para celebrar el Día de las Madres.

En entrevista, el mandatario local detalló que el evento con motivo del Día de las Madres estaba convocado para las seis de la tarde y la caída de la escenografía ocurrió tres horas antes, sin que hasta el momento haya heridos de gravedad.

“Lo más importante que quiero comentarles es que no tenemos una sola pérdida humana que lamentar, que es lo más importante para nosotros. La pérdida material, que hoy desafortunadamente no pudimos entregar este festival a las mamás de Gustavo A Madero, los regalos, eso queda en segundo plano, porque lo más importante es que hoy no hubo pérdidas humanas”.

— Janecarlo Lozano