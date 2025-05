“Estoy pidiendo una segunda oportunidad”: Juan Cabrera emprende colecta para indemnizar a familia de una víctima

Juan Cabrera es un joven egresado de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas que enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida: reunir medio millón de pesos para indemnizar a la familia de una persona que falleció en un accidente automovilístico mientras él conducía.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2024, en la carretera de Arco Norte, rumbo a Pachuca, Hidalgo. Juan reconoce que fue su responsabilidad: “Sí fue mi culpa, fue un descuido porque manejé cansado. Me quedé dormido y choqué”.

El viaje había sido organizado a través de la aplicación BlaBlaCar. Su intención era llegar con su pareja a pasar las fiestas patrias con sus suegros, y de paso apoyar con los gastos del trayecto y únicamente una persona se unió al viaje. “No descansé lo suficiente, ya estábamos cerca, a una hora más o menos. Lo único que recuerdo es que todos iban dormidos, mi pareja en el asiento del copiloto, la otra persona atrás, y también mis dos gatos”, relató Juan.

“Me debí haber muerto yo”

La fatiga lo venció y se quedó dormido al volante. El auto impactó contra un tractocamión. “El golpe lo recibió totalmente mi pareja. Casi pierde un ojo. La persona que venía atrás falleció y uno de mis gatos se rompió la columna y tuvimos que dormirlo; el otro desapareció”. Juan apenas sufrió algunos golpes leves en las manos.

La experiencia lo marcó profundamente. Pasó dos días en el Ministerio Público, algunas horas en el CERESO y enfrentó una audiencia. El juez determinó que fue un homicidio culposo. “Me costó mucho trabajo tomar fuerza. La culpa me sigue. Me debí haber muerto yo”, mencionó.

Entre apoyo y rechazo, quiere crear conciencia

Sin empleo y con la pena de no contar con el apoyo de sus padres, ambos ya fallecidos, Juan ha emprendido una campaña en redes sociales, especialmente en TikTok, para compartir su historia y pedir apoyo económico. “Al principio me costó mucho trabajo hablar del tema, pero lo hice para crear conciencia. Me ha costado, pero también me ha dado esperanza”. Comenzó vendiendo gomitas enchiladas, después añadió betabeles, camotes y ahora vende obleas de sabores en el transporte público.

Ha recibido palabras de aliento, pero también ha sido rechazado. “Un día otro vendedor me bajó de un autobús diciendo que era su espacio. Pero otras personas me han dicho que soy un guerrero, que hubieran querido que quien los lastimó hiciera lo mismo que yo”. A pesar del dolor, Juan quiere seguir adelante. “No quiero que esto se alargue más. Me propuse pagar el monto en tres semanas, por la memoria de esa persona y por respeto a su familia”.

“Me di cuenta de que manejar cansado puede ser más peligroso que manejar ebrio. Quiero crear conciencia de eso. Muchos dicen ‘eso nunca me va a pasar’, y la vida se encarga de mostrar lo contrario”.

Aunque el proceso legal le permite tiempo, Juan quiere cerrar este capítulo lo antes posible. “No es justo que la familia tenga que seguir esperando. Sé que el dinero no regresa a la persona, pero es lo que puedo hacer. Pedí perdón y sigo pidiendo una segunda oportunidad. No quiero rendirme”, concluyó.