León XIV oficia su primera misa como papa en la Capilla Sixtina

León XIV ofició su primera misa al frente de la Iglesia católica en una ceremonia privada junto a los cardenales que lo eligieron la víspera, en la Capilla Sixtina."Me han llamado para llevar una cruz y para ser bendecido con esta misión y quiero que ustedes caminen conmigo porque somos Iglesia, una comunidad que debe anunciar la Buena Nueva", dijo en inglés León XIV, el primer papa estadounidense y el segundo de las Américas, Robert Francis Prevost, ante los 133 cardenales que le eligieron la víspera como pontífice.

El nuevo papa León XIV deploró el declive de la fe en favor del "dinero", el "poder o el placer" y llamó a la Iglesia católica que ahora lidera, a ser un "faro que ilumina las noches del mundo".

"Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer", dijo el pontífice estadounidense-peruano en su primera homilía como papa.

Y por ello urgió "a anunciar el Evangelio donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia o, a lo sumo, se le soporta y compadece", en una homilía enfocada en la misión de evangelizar de la Iglesia.

El papa León XIV rechazó reducir la figura de Jesús a la de un "líder carismático o a un superhombre", en un aparente mensaje a cristianos evangélicos en su primera misa como líder de la Iglesia católica.

"No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre", dijo. "Y esto no sólo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho", sentenció.

Nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, León XIV ofició este viernes (9.05.2025) su primera misa al frente de la Iglesia católica, en una ceremonia privada en la Capilla Sixtina junto a los cardenales electores, según la transmisión del Vaticano.

