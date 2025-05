Tiempo sagrado: los relojes de los papas y el modelo que escogió León XIV en su aparición

Miles de fieles católicos en el Vaticano y alrededor del mundo celebraron la elección del cardenal Robert Prevost como el nuevo pontífice, quien asumió el nombre de León XIV. Durante su primera aparición pública, algunos internautas no tardaron en notar un detalle discreto pero llamativo: el reloj que asomaba bajo la manga de su vestimenta papal.

A continuación, los relojes más famosos e históricos que han acompañado a los últimos líderes de la Iglesia Católica durante su mandato en el Vaticano.

Los relojes históricos de los papas

El Papa Juan Pablo II, quien ocupó el liderazgo de la Iglesia durante 27 años hasta su muerte en 2005, y fue reconocido por su afición a los Rolex. Usualmente utilizaba un Rolex Datejust de acero y oro amarillo, cuyo valor supera los 100 mil pesos mexicanos, un modelo considerado de lujo para coleccionistas.

Por otro lado, su sucesor, Benedicto XVI utilizó un reloj alemán de alta gama que heredó de su familia. Un Erhard Junghans Tempus Automatic. El diputado demócrata Volker Kauder se lo entregó con el número 16 grabado. Su valor supera los 91 mil pesos mexicanos.

Por otro lado, el papa Francisco también mostró su humildad a través del reloj que portaba en la muñeca, ya que usaba uno de los más barato del mercado, ya que era usual verlo con su Swatch Once Again (modelo GB743), con un costo que no rebasa los dos mil pesos.

Sin embargo, cabe destacar que el papa lo subastó en 2022, y debido al simbolismo su valor incrementó por encima de los 56 mil pesos mexicanos.

Y finalmente, en la primera aparición del Nuevo papa León XIV, los internautas señalaron que el Santo Pontífice utilizó un modelo deportivo de Wenger, una marca suiza. Algunos apuntan a que se trataría de un "Wenger Swiss Military Ranger" cuyo valor tampoco supera los dos mil pesos.