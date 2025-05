Mamá de Kevin Miranda suplica ayuda: ‘mejor amigo’ y asesino de su hijo fue visto en aeropuerto

Emiliano Rodríguez González, sentenciado por el homicidio del joven Kevin Miranda Fonseca, fue detectado el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán. A pesar de existir una sentencia firme en su contra y una ficha roja de Interpol emitida para su localización, fue liberado tras presentar un nuevo amparo, según denunció la familia de la víctima.

Sonia Fonseca Reyes, madre de Kevin, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para evitar que el asesino de su hijo siga evadiendo la justicia. La familia teme que, tras haber sido identificado y dejado en libertad, Emiliano Rodríguez haya huido del país por la frontera sur, posiblemente hacia Centroamérica.

“Presentó un amparo y lo soltaron. Ya creemos que se dio a la fuga” — Sonia Fonseca, madre de Kevin Miranda

Sentencia firme sin cumplirse

El 4 de abril de 2025, el Juzgado de Ejecución de Sentencias Especializado en Toluca ordenó que Emiliano Rodríguez se presentara de forma voluntaria para internarse en el Centro de Reclusión para Adolescentes “Quinta del Bosque”, en cumplimiento de la sentencia que lo condenó a cuatro años, cuatro meses y quince días de internamiento por homicidio calificado con ventaja en agravio de un menor de edad. No lo hizo.

La sentencia fue emitida tras un largo proceso judicial iniciado en 2018 y ratificada por el Tribunal de Alzada Especializado en Adolescentes del Estado de México. A la fecha, la condena ya no puede ser apelada ni modificada, por lo que la ley obliga a su ejecución inmediata.

El asesinato cometido por su ‘mejor amigo’

Kevin Miranda tenía 17 años al momento de su muerte. El 11 de noviembre de 2018, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza dentro de la casa de Emiliano Rodríguez, en Condado de Sayavedra, Estado de México. En un inicio se intentó presentar el crimen como un asalto, pero las investigaciones revelaron que el disparo fue hecho por su propio amigo y a quemarropa.

La familia Miranda Fonseca asegura que Emiliano Rodríguez González continúa inscrito en la Universidad Anáhuac Campus Norte, aunque no se ha podido confirmar oficialmente la carrera que cursa. La institución no ha emitido ninguna postura pública hasta ahora; sin embargo, testigos han señalado que no se presentó a la institución en las últimas dos semanas.

Una familia que no se rinde

Desde hace semanas, la familia ha emprendido una campaña en redes sociales para localizar al sentenciado. Han compartido documentos, fotografías y testimonios, y ahora piden el apoyo de la sociedad para difundir el rostro y el nombre del joven condenado por asesinato. También evalúan ampliar la difusión hacia otros países, ante el temor de que Emiliano haya huido del territorio nacional.