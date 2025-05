Cannes 2025: un festival a la sombra de Trump

Wes Anderson, Diane Kruger y Spike Lee son solo algunos de los nombres que participarán en el festival de cine. Mientras en Francia se festeja el arte, otros se enfrentan a un futuro incierto debido a los aranceles.La 78a. edición del Festival de Cine de Cannes, que se realizará entre el 13 y el 24 de mayo, se perfilaba como la más importante en años, con la flor y nata de Hollywood y el cine internacional lista para participar en dos semanas de celebración del séptimo arte. Hasta que Trump arruinó la fiesta.

El anuncio que el presidente de Estados Unidos realizó el 4 de mayo, cuando dijo que planeaba "hacer que Hollywood volviera a ser grande", imponiendo tarifas del 100 % a las "películas extranjeras" y castigando a los estudios estadounidenses que filman fuera del país, ha llevado a los cineastas a formar parte de la guerra comercial global.

No está claro qué quiere hacer Donald Trump exactamente. El actor Jon Voight, uno de los "embajadores" del mandatario en la industria del entretenimiento, ha revelado un plan con numerosas propuestas, entre las que se incluyen incentivos fiscales para las películas que se rueden en Estados Unidos y multas para aquellos que decidan filmar en el extranjero.

Para quienes trabajan en la industria del cine, las ideas de Trump podrían afectar el negocio, dificultando o haciendo incluso imposible la realización de algunas películas independientes.

"Todo el mundo habla [de las tarifas], pero nadie sabe qué significan, cómo afectarán el negocio, si dificultarán la producción", dice Pia Patatian, presidenta de la productora independiente Cloud9 Studios.

Rodajes globales en la mira

Muchas de las películas estadounidenses más esperadas en Cannes son precisamente producciones "hechas en el extranjero", las que ahora están en la mira de la amenaza tarifaria.

Tom Cruise llevará la acción al festival con "Mission: Impossible The Final Reckoning", la octava y presuntamente última entrega de la saga, que se proyectará fuera de competencia. Como en todas las otras películas, Cruise -que interpreta a Ethan Hunt- recorre capitales extranjeras, salta acantilados extranjeros y se aferra a aviones extranjeros que sobrevuelan paisajes extranjeros.

"El esquema fenicio", de Wes Anderson, se rodó en las afueras de Berlín. La película del afamado director cuenta con un reparto típicamente andersoniano, que incluye a Benicio del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks y Jeffrey Wright.

"Nouvelle Vague", una mirada al clásico de Jean-Luc Godard "Sin aliento", es una película del director Richard Linklater rodada enteramente en París y -horror- hablada en francés.

Cannes 2025: atracos y terror

Si los asistentes al festival consiguen quitarse de la cabeza a Trump, el evento tiene mucho que ofrecer. La programación de la competencia de largometrajes está repleta de pesos pesados´. Entre ellos, está el director Kelly Reichardt, que regresa a Cannes con "The Mastermind", un drama sobre robos de arte protagonizado por Josh O'Connor, Alana Haim y John Magaro, con el telón de fondo de la Guerra de Vietnam.

El director disidente iraní Jafar Panahi, finalmente liberado de prisión y sin restricciones de viaje, también presentará su último drama, "Un Simple Accident". Julia Ducournau, quien ganó la Palma de Oro en 2021 con su explosiva y divisiva película de terror titulada "Titane", regresa a la competencia con "Alpha", una película de suspenso ambientada en la década de 1980, que sigue a una joven rechazada por sus compañeros de clases luego de que se rumoreara que está infectada con una nueva enfermedad.

La candidata alemana a la Palma de Oro, premio que entrega Cannes a la mejor película, es Mascha Schilinski, que presentará en competencia su segundo largo, "Sound of Falling". El drama sigue a cuatro mujeres de cuatro épocas distintas cuyas vidas están inquietantemente entrelazadas.

Fuera de competencia, Spike Lee regresa con una nueva colaboración con Denzel Washington en "Highest 2 Lowest", el primer filme del dúo desde "Inside Man", de 2006. El thriller es una revisita al clásico japonés de Akira Kurosawa "High and Low", de 1963.

Otra famosa colaboración la protagonizan el director alemán Fatih Akin y la estrella hollywoodense alemana Diane Kruger, quienes regresan a Cannes con "Amrum", un drama ambientado en la isla del mismo nombre en Frisia, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Su cooperación previa, "In the Fade", fue estrenada en Cannes en 2017 y le valió a Kruger el premio a la mejor actriz.

La Quincena de Realizadores es una sección independiente del festival, que incluirá a "Militantropos", un documental de un equipo de directores ucranianos que examina el impacto de la guerra en la vida cotidiana.

Cannes Premiere, una sección que no forma parte de la competencia, presentará "La Ola", un musical en español dirigido por el chileno Sebastián Lelio e inspirado en las protestas feministas que estallaron en todo Chile en 2018, y "The Disappearance of Joseph Mengele", una revisión de la vida del infame médico nazi, que escapó de la justicia para vivir en Sudamérica.

