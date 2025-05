Las razones de Putin para negociar en Estambul

Expertos señalan que el objetivo del presidente de Rusia es mostrar a Estados Unidos que está dispuesto a conversar sobre el fin de la guerra. ¿Busca también el jefe del Kremlin poner una trampa a Ucrania?El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no dio una respuesta directa a la propuesta de los líderes europeos, incluido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de declarar un alto al fuego de 30 días el 12 de mayo. En cambio, sugirió que Ucrania debería retomar las conversaciones directas con Moscú "sin condiciones previas" el 15 de mayo en Estambul.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social Truth Social que Ucrania debe aceptar esas conversaciones, incluso sin un alto al fuego de 30 días. Sin dudarlo, Zelenski dijo que esperaba que Rusia respetara un alto al fuego a partir del 12 de mayo y que estaría en Turquía el 15 de mayo para reunirse con el líder del Kremlin. "No tiene sentido prolongar la matanza. Esperaré a Putin en Turquía el jueves. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen razones para no hacerlo", escribió Zelenski en Telegram.

Según fuentes del portal de noticias estadounidense Axios, el presidente de Ucrania viajará a Turquía aun cuando Rusia no ha aceptado la propuesta de alto al fuego. Según la parte ucraniana, los ataques rusos continuaron a lo largo del 12 de mayo.

Putin confía en Trump

Putin debería haber respondido a la propuesta ucraniana, apoyada por la Coalición de la Voluntad, afirmó Volodimir Fesenko, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos Penta, en Kiev. Pero la propuesta de Putin de negociar en Estambul "no está dirigida a nosotros ni a los jefes de Estado y de Gobierno de Europa, sino a Donald Trump, porque el juego para captar la atención de Trump ya ha comenzado", dijo Fesenko a DW.

Para Putin, es muy importante mantener viva la perspectiva de negociaciones con Trump. Si no, no habría ninguna negociación para terminar la guerra, dice el experto. Putin tiene prisa por dar el primer paso para que el juego se realice según sus reglas. Por eso, según Fesenko, propuso Estambul para las conversaciones, como una alusión a las negociaciones de 2022, realizadas poco después del ataque a gran escala contra Ucrania, en las que Putin exigió la rendición de Ucrania.

"Según la lógica de Putin, esto debería servir de recordatorio de que las negociaciones deben realizarse según los términos rusos", dice el politólogo. Fesenko considera que, con esta propuesta, Putin tiende una trampa a Ucrania. Después de todo, Kiev no puede rechazar las negociaciones ni el apoyo estadounidense.

Los expertos ucranianos estiman que el Gobierno de Kiev debe hacer todo lo posible para utilizar a su favor la trampa que ha tendido Putin.

"Es necesario encontrar un formato de negociaciones que permita participar en las conversaciones, pero de forma que no se acuse a Ucrania de falta de voluntad para alcanzar un alto al fuego y la paz. Debemos insistir en ampliar el formato de estas conversaciones en Estambul, porque es la seguridad europea la que está en juego. Pero, para Trump, su principal objetivo es poner fin a la guerra lo antes posible, sin importar las condiciones, y desentenderse de cualquier culpa", dice Dmitro Levus, director del centro de investigación Ukrainian Meridian.

¿Tendrá Trump una "intuición" respecto a Rusia?

Oleksandr Krayev, del centro de análisis Ukrainian Prims, piensa que los rusos presentarán en Estambul las mismas narrativas y exigencias de antes. Si los socios europeos y Estados Unidos ofrecen una perspectiva de futuro y un apoyo que le permita rechazar una vez más las exigencias rusas, Kiev, en su opinión, ni siquiera tendrá que negociar en los términos de Putin.

Sin embargo, si los socios de Kiev niegan ese respaldo, Ucrania tendrá que negociar por el mero hecho de obtener la posibilidad de negociar un alto al fuego.

"Si los rusos arruinan estas negociaciones, es muy posible que el presidente de Estados Unidos no tenga salida. Tendrá que 'aplastar' a los rusos, de lo contrario será visto como alguien débil. En este punto, ha puesto demasiado énfasis en el inicio de estas negociaciones y su éxito", dice Krayev a DW.

Si los rusos interrumpieran ahora las negociaciones, serían ellos los que tendrán que soportar la presión, dice el experto. Después de todo, Ucrania ha demostrado públicamente una posición más constructiva desde el comienzo.

(mn/rml)