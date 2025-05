“No más trampas cazainfracciones”, PAN va contra ‘abusos’ en multas de tránsito de CDMX

Desde el Congreso de la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció el uso discrecional e injusto del sistema de cámaras y radares de velocidad en la Ciudad de México, mismos que calificó como una herramienta de recaudación disfrazada de política de seguridad vial.

Por ello, el diputado Mario Sánchez presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno CDMX que coloque señalización clara, visible y suficiente en todas las avenidas primarias, con el fin de garantizar que los conductores conozcan los límites de velocidad y no sean sancionados de forma arbitraria.

“El sistema de fotocívicas no previene, no educa y no salva vidas. Solo castiga y cobra, sin advertir ni informar a la ciudadanía (...) ¿Cómo se atreve este gobierno a exigir legalidad si ni siquiera respeta el artículo 16 constitucional?”.

— Mario Sánchez