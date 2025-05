Nueve datos sobre el endurecimiento de la política de asilo alemana

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ordenó rechazar a solicitantes de asilo en las fronteras. Esto es controvertido desde el punto de vista jurídico y político.1. ¿Qué ordenó exactamente el ministro alemán del Interior, Dobrindt?

El nuevo ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, del partido conservador Unión Social Cristiana (CSU), está reforzando los controles en las fronteras exteriores de Alemania. Las personas que solicitan asilo también serán rechazadas en las fronteras si no pueden presentar documentos de entrada válidos, o si ya han presentado una solicitud en otro país de la Unión Europea. Dobrindt dijo que la Policía Federal ahora tiene la opción de rechazar a los solicitantes, pero no está obligada a hacerlo. Es decir, que puede decidir según el caso.

2. ¿Qué excepciones existen a los rechazos?

Las mujeres embarazadas, las personas enfermas, los menores no acompañados y otros miembros de grupos vulnerables deberían estar exentos de posibles rechazos.

3. ¿Cómo justifica Dobrindt estas medidas?

Se trata de una promesa central de campaña del canciller alemán, Friedrich Merz, de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), quien dijo que habría rechazos en las fronteras desde su primer día de Gobierno. El jefe de la Cancillería, Thorsten Frei, dijo a la emisora alemana ARD que la migración debería reducirse a "un nivel tolerable". Muchas ciudades y municipios se han quejado durante años de escuelas saturadas, aumento explosivo de los costos de la vivienda y un sistema de atención sanitaria sobrecargado.

El ministro del Interior espera que, con esta medida, las personas migrantes ni siquiera intenten llegar a Alemania. También debería alentarse a los países vecinos en la Unión Europea a que detengan su tránsito hacia Alemania. Según Frei, también ministro de Asuntos Especiales, las medidas son necesarias porque todavía no ha sido posible proteger eficazmente las fronteras exteriores de la UE.

4. ¿Cuál es la base legal?

Los rechazos son jurídicamente controvertidos. El artículo 18 de la Ley de Asilo alemana establece: "Se denegará la entrada al extranjero que entre desde un tercer país seguro". Esto ocurre en todas las fronteras alemanas, porque todos los países vecinos se consideran seguros.

Sin embargo, la normativa europea establece que primero debe aclararse qué Estado es responsable de la solicitud de asilo del migrante. Por lo general, este es el país al que el migrante entró por primera vez en la UE. Pero, en realidad, muchos de ellos llegan a Alemania y a menudo se quedan debido a la complejidad de los procedimientos.

Una alternativa sería la aplicación del llamado artículo 72 del Tratado de la UE sobre "emergencias". Según esto, es posible desviarse temporalmente de la legislación de la UE a fin de "mantener el orden público y proteger la seguridad interior". No obstante, los obstáculos son altos. El canciller Friedrich Merz declaró en Bruselas: "Nadie en el Gobierno federal, incluido yo personalmente, ha declarado el estado de emergencia".

Mientras tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional Federal, Hans-Jürgen Papier, quien considera legal el rechazo de solicitantes de asilo, declaró al diario alemán Neue Osnabrücker Zeitung: "En mi opinión, forma parte del derecho soberano irrenunciable de un Estado no permitir la entrada a cualquier persona que pronuncie la palabra 'asilo'. Es posible y correcto según la legislación alemana, así como según la legislación europea".

5. ¿Cuáles son las reacciones de la clase política?

Como era de esperar, los controles fronterizos y los rechazos son demasiado para algunos, mientras que para otros no son suficientes. Por ejemplo, la colíder del partido Los Verdes, Katharina Dröge, calificó los rechazos como "evidentemente contrarios al derecho europeo", en declaraciones al diario Rheinische Post. "Las personas que solicitan asilo en suelo alemán tienen derecho a que se examine su solicitud".

En el congreso del partido La Izquierda, el líder del grupo parlamentario, Sören Pellmann, expresó duras críticas. "Quienquiera que siga una política de derecha por miedo a la derecha solo puede perder", afirmó. Y subrayó que La Izquierda se resistirá a esto.

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que forma parte de la coalición gobernante, pide sobre todo una estrecha coordinación con los países vecinos, que no se muestran nada entusiastas.

Por el contrario, el partido Alternativa para Alemania (AfD), en parte de extrema derecha, quiere más aislamiento. Merz ha prometido un cambio en la política migratoria con "medidas claras contra la inmigración masiva ilegal", afirmó la líder del partido, Alice Weidel. Pero ahora está decepcionando a los votantes y cediendo ante el SPD, criticó.

6. ¿Cómo reaccionan otros países?

Polonia y Suiza, por ejemplo, expresaron su preocupación sobre el proceder de Alemania, ya que temen tener que readmitir a un gran número de migrantes rechazados. Pero Merz enfatizó que la medida se coordina con los otros países. "No hay ninguna acción unilateral alemana aquí. Estamos coordinados con nuestros vecinos europeos", dijo Merz en Bruselas.

Sin embargo, aparentemente, el Gobierno alemán ve estos controles como un incentivo para que la UE haga lo mismo. El ministro de la Cancillería, Thorsten Frei, dijo a ARD que el Gobierno alemán quiere lograr resultados rápidamente para que otras medidas, "preferiblemente europeas", se puedan utilizar después en la política migratoria.

7. ¿Qué pasará después?

La UE, durante mucho tiempo favorable a la inmigración, se encamina ahora claramente hacia el aislamiento. Al parecer, esto ocurre también en un contexto en el que, en cada vez más Estados miembros, aumentan los partidos y Gobiernos críticos con el asilo.

La Unión Europea ya ha aprobado una nueva ley de asilo más estricta, pero aún no ha implementado las reglas. La reforma prevista en el marco del asilo por parte de la UE prevé, entre otras cosas, que, en el futuro, las decisiones sobre las solicitudes de asilo presentadas por personas con pocas perspectivas de permanecer en el país se tomen en la frontera exterior de la UE.

El ministro de la Cancillería alemana, Thorsten Frei, criticó la reforma acordada en la ley de asilo europea, diciendo que no sólo era demasiado tarde sino también insuficiente. Por ello, 16 Gobiernos de la UE han pedido a la Comisión Europea que revise las normas.

8. ¿Cómo era la situación en 2015?

La excanciller alemana Angela Merkel y su ministro del Interior, Thomas de Maizière, ambos de la CDU, decidieron en 2015, en el apogeo de la llegada de refugiados de Siria, un país devastado por la guerra civil, no rechazar a ningún solicitante de asilo en la frontera. Dobrindt ha retirado ahora esta directiva para la Policía Federal.

9. ¿Cómo es el balance actual?

Tras el nuevo decreto fronterizo, existe un primer balance del jueves y viernes pasados (8 y 9 de mayo de 2025), inmediatamente después de la orden de Dobrindt, que cita el diario de masas Bild am Sonntag. La Policía Federal alemana registró durante estos dos días 365 entradas no autorizadas en todas las fronteras. 286 migrantes fueron devueltos, incluidos 19 que habían solicitado asilo. Entre los principales motivos de rechazo contaron: visado no válido, documentos falsificados o prohibición de entrada. Cuatro personas fueron clasificadas como "vulnerables" y se les permitió la entrada.

Además, según ese periódico, en dos días fueron detenidos provisionalmente 14 contrabandistas, se ejecutaron 48 órdenes de arresto pendientes y nueve personas del espectro extremista o islamista fueron detenidas al entrar.

