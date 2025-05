Actores denuncian "silencio" ante el "genocidio" en Gaza

Un colectivo de 380 estrellas del cine, entre ellas Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Susan Sarandon y Richard Geere, firmaron una declaración que coincide con el inicio del Festival de Cannes.Varias estrellas del cine mundial denunciaron el "silencio" del mundo de la cultura ante el "genocidio" en Gaza, en una declaración publicada en la edición de este martes (13.05.2025) del diario francés Libération, coincidiendo con la apertura del Festival de Cannes.

"Nosotros, artistas y actores/actrices del ámbito cultural, no podemos permanecer en silencio mientras se lleva a cabo un genocidio en Gaza", afirman los cerca de 380 firmantes de este texto que rinde homenaje a Fatima Hassouna, fotoperiodista palestina fallecida en un bombardeo israelí a mediados de abril y protagonista de un documental programado en Cannes.

La tribuna se publicará en papel la misma mañana de la apertura del mayor festival de cine del mundo, una ceremonia que estará marcada por la Palma de Oro honorífica entregada a Robert de Niro, leyenda del cine y declarado opositor al presidente estadounidense Donald Trump.

Dos cineastas galardonados con la Palma de Oro, Justine Triet y Ruben Östlund, así como numerosos directores, actores y actrices como Pedro Almodóvar, Susan Sarandon y Richard Geere, suscriben el texto.

"Esa pasividad nos avergüenza"

"¿De qué sirve nuestro oficio si no es para aprender de la Historia, de películas comprometidas, si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas?", preguntan los firmantes, que piden actuar "en nombre de todas aquellas personas que mueren en la indiferencia".

"El cine debe portar sus mensajes", escriben.

"Esa pasividad nos avergüenza", recalcan los firmantes, entre los que también están los intérpretes Javier Bardem, Ralph Fiennes, Jude Law, Julie Delpy, Jonathan Glazer o Nicole Garcia, o realizadores como David Cronenberg, Mike Leigh o Xavier Dolan.

"¿Por qué el cine, vivero de obras sociales y comprometidas, parece no interesarse por el horror de lo real, de la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos"?, insiste el artículo, que apela: "Rechacemos que nuestro arte sea cómplice de lo peor".

El artículo, cuya publicación coincide con el inicio de la 78 edición del Festival de Cannes, recuerda que el pasado 16 de abril murió Hassouna, protagonista del documental 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', que se proyectará en el certamen.

La fotoperiodista, de 25 años, murió en un ataque del Ejército israelí en el que también fallecieron diez familiares suyos, entre ellos su hermana embarazada.

jc (afp, efe)