Gérard Depardieu, condenado por agresión sexual

El actor fue declarado culpable de agredir a dos mujeres durante un rodaje en 2021, pero no deberá cumplir los 18 meses de prisión de la condena, la primera en varios casos abiertos por delitos sexuales.El tribunal correccional de París condenó este martes (13.05.2025) a 18 meses de prisión en suspenso a la leyenda del cine Gérard Depardieu, juzgado en ausencia desde octubre pasado, por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021. La Justicia también le impuso dos años de inhabilitación y la inscripción del nombre del actor de 76 años en el registro de delincuentes sexuales, como pidió la Fiscalía.

La sesión, en el primer gran proceso en Francia con ecos del #MeToo, comenzó poco después de las 10.00 hora local sin el actor, después de que su abogado avanzara al tribunal que el acusado "probablemente" no estaría presente. El intérprete se encuentra rodando una película en las islas Azores, dirigida por su amiga Fanny Ardant, la famosa actriz francesa que también declaró en el juicio en favor del acusado.

Depardieu apelará la sentencia

Las acusaciones de agresiones sexuales a mujeres han sacudido la industria del cine en Francia y esta primera condena a Depardieu coincide con el inicio de la principal cita del sector: el Festival de Cine de Cannes. Los hechos juzgados remontan al rodaje en 2021 de la película "Les Volets Verts" del director Jean Becker. Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (pseudónimo), una ayudante de dirección de 34 años, lo acusaban de agresión, acoso y ultrajes sexistas.

El abogado de Depardieu, Jérémie Assous, anunció que recurrirá la condena. Assous criticó la sentencia contra su cliente y consideró que en este tipo de casos "no hay derecho a la defensa", porque "nada más que te acusan de un delito sexual eres declarado culpable de forma automática". Depardieu, de 76 años, está procesado también por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould, cuya denuncia abrió la puerta a otras que se han ido sucediendo con los años, la última hace poco más de un año.

Versiones divergentes

A lo largo del juicio, Depardieu defendió su inocencia: "No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un sobón de metro", aseguró. Simplemente reconoció haber agarrado a Amélie por las caderas "para no resbalar" de su taburete durante una discusión sobre el decorado de la película. La versión de la denunciante es otra.

"Cierra las piernas y me agarra las caderas", describió la mujer, recordando la "fuerza" del actor, "su gran cara", "sus ojos rojos, muy excitados" y sus palabras: "Ven y toca mi gran sombrilla. ¡Te la voy a meter en la concha!". Sarah denunció por su parte que el reputado intérprete le tocó las nalgas y los pechos en varias ocasiones, pese a que la mujer le dijo claramente "no" las dos últimas veces. El acusado negó los hechos. La sentencia rechaza los argumentos esgrimidos por el actor durante el proceso, considera más sólidos los testimonios de las víctimas y tiene en cuenta otros indicios, como los mensajes enviados por estas a sus allegados o algunos testigos.

El lunes, la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, de 90 años, salió en defensa de Depardieu. Los hombres "que tienen talento y ponen sus manos sobre el trasero de una chica son arrojados a la cuneta", dijo Bardot durante una entrevista televisiva desde su casa en el sur de Francia. "Podríamos al menos dejar que continúen con sus vidas" dijo. Y aseguró: "el feminismo no es lo mío". No es la único polémico apoyo que ha recibido Depardieu, que también fue defendido por el presidente francés, Emmanuel Macron.

lgc (afp, efe)