Masacre yihadista deja decenas de muertos en Burkina Faso

Cientos de armados del grupo JNIM ejecutaron ataques simultáneos contra civiles y militares en la asediada ciudad de Djibo.Una nueva ola de violencia yihadista dejó decenas de soldados y civiles asesinados en ataques simultáneos en una ciudad del norte de Burkina Faso, asediada durante tres años por grupos armados, informaron fuentes locales este lunes (12.05.2025).

El país de África occidental, gobernado por una junta militar, ha sufrido una década de ataques por parte de grupos armados yihadistas vinculados a Al Qaeda y el Estado Islámico.

El domingo, cientos de yihadistas llevaron a cabo ataques simultáneos contra un destacamento militar y puestos policiales, además de realizar incursiones en diversas zonas de la ciudad de Djibo, según informaron fuentes locales y de seguridad.

La ciudad se encuentra cerca de la triple frontera entre Níger, Burkina Faso y Mali, plagada de grupos yihadistas.

Los asaltantes "llegaron por cientos, en motocicletas y vehículos, rodeando prácticamente la ciudad", declaró una fuente de seguridad.

Mujeres y niños se salvaron

"Grupos realizaron incursiones en algunas zonas de la ciudad, causando bajas civiles", indicó otra fuente, añadiendo que se había registrado un número indeterminado de bajas militares. Residentes que hablaron con afp y ap por teléfono confirmaron los ataques y dieron una cifra de muertos de "varias decenas".

En un distrito de la ciudad, "se ejecutó a varias personas frente a sus casas", en particular a hombres adultos, según declaró un residente de Djibo bajo condición de anonimato.

"Las mujeres y los niños se salvaron", declaró el residente.

"El tiroteo duró varias horas. Hasta la tarde, todavía se oían fuertes disparos", añadió.

Una estudiante de la zona dijo que su padre estaba entre los muertos.

Un grupo yihadista alineado con Al Qaeda conocido como Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), activo en la región del Sahel, reivindicó la autoría del atentado.

Según Wamaps, un grupo de periodistas de África occidental que cubre temas de seguridad en el Sahel, los yihadistas permanecieron en la ciudad desde las 6:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. y huyeron antes de la llegada de las fuerzas especiales burkinesas.

El grupo confirmó un saldo de víctimas "muy elevado".

Djibo está de luto

"Desde ayer por la noche, ha vuelto la calma, pero la ciudad está de luto. No entendemos cómo un ataque de esta magnitud pudo llevarse a cabo durante varias horas", declaró otro residente a AFP. "¿Huir? No, no es posible salir de Djibo sin escolta. Estamos condenados a quedarnos", dijo el residente.

El ejército burkinés organiza convoyes seguros para reabastecer la ciudad, pero son irregulares.

Varias otras zonas del centro y norte de Burkina Faso también fueron atacadas el domingo, según fuentes de seguridad, que no informaron sobre el número de víctimas.

La junta militar del capitán Ibrahim Traoré, que tomó el poder en septiembre de 2022, rara vez informa sobre los ataques y afirma con frecuencia haber recuperado territorios sometidos a los yihadistas. Sin embargo, el país sigue atrapado en una espiral de violencia que ha dejado más de 26.000 muertos, tanto civiles como militares, desde 2015.

Más de la mitad de ellos han ocurrido en los últimos tres años, según la ONG Acled, que rastrea a las víctimas del conflicto.

Por otra parte, el ejército y sus voluntarios civiles son acusados ​​regularmente de violaciones.

HRW señala de otra masacre a fuerzas de seguridad

El lunes, Human Rights Watch acusó a las fuerzas de seguridad de haber "liderado y participado" en una masacre ocurrida en marzo, en la que murieron al menos 130 civiles de etnia fulani.

La junta ha abandonado los vínculos con Francia, su antiguo amo colonial y socio tradicional, y se ha acercado a Rusia.

El ataque en Djibo se produjo cuando el jefe de la junta, Traoré, regresaba de Moscú, donde asistió el viernes al desfile militar en la Plaza Roja junto al presidente Vladimir Putin, en conmemoración de la derrota de los nazis hace 80 años.

jc (afp, ap)