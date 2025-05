Papa León XIV: estos son sus grandes desafíos

El papa León XIV conoce el Vaticano desde adentro y no necesita preparación. Pero ¿en qué aspectos de la Iglesia católica pondrá énfasis? En su primera presentación dio algunos indicios.El cónclave eligió con sorprendente rapidez al cardenal Robert Prevost, de 69 años, como 267º papa de la historia de la Iglesia católica. Prevost, nacido en Estados Unidos y peruano por elección, es un cosmopolita que domina varios idiomas. Incluso saludó en español a "su querida diócesis de Chiclayo, en Perú".

En su primer discurso público tras el cónclave, el papa León XIV usó diez veces la palabra "paz", más que ningún otro sustantivo. A más tardar cuando djo: "Esta es la paz de Cristo Resucitado: una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante", las referencias al presente eran obvias. "¡El mal no vencerá! Todos estamos en las manos de Dios". A eso siguió la imagen del puente, de construir puentes.

El cardenal muniqués Reinhard Marx, de 71 años, quien participó en la elección, contó a DW: "A mí me dicen los obispos estadounidenses que, en realidad, lo perciben como latinoamericano. Él es, más bien, para ellos también uno de ESE lado".

Este quizás sea el mayor logro de este cónclave papal: que el sumo pontífice de más de 1.400 millones de miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana es, de repente, un estadounidense. Esto significa que el presidente de Estados Unidos, que se considera al menos el hombre más poderoso del mundo, se enfrenta a un hombre quizás aún más poderoso, con redes globales.

¿Cómo será la relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el papa León XIV? Para Marx, las declaraciones de quien fuera hasta hace poco el cardenal Prevost "no fueron todas para alegría del presidente". Pero, como papa, Prevost "seguro que no querrá provocar". Depende de lo que haga el presidente. León XIV será, en cualquier caso, libre. "No es, de seguro, un hombre que diga: 'Vengo de Estados Unidos y por eso no tomaré una posición clara y libre'".

Prevost contradijo a Trump y a Vance

Y eso es lo que hizo el ahora papa ya como cardenal. Al contrario de la mayoría de los obispos y cardenales estadounidenses, en sus pocas publicaciones en la red X (antes Twitter), se opuso públicamente a Trump y a su vicepresidente, J.D. Vance.

Prevost defendió varias veces las posturas del papa Francisco y de la Iglesia católica en cuanto a política migratoria y a la lucha contra el cambio climático como responsabilidad por la creación. Y recomendó explícitamente que Trump -a quien le gusta colocar tales ideas en el cajón de la "izquierda radical"- leyera el discurso de 2015 de Francisco sobre la responsabilidad ecológica, Laudato Si ("Alabado seas").

Hace apenas unas semanas, Robert Prevost aseguró que el vicepresidente estadounidense "J. D. Vance está equivocado". Esto es interesante porque Vance, que se convirtió al catolicismo hace unos años, quería explicar a la Iglesia cómo debe entenderse la caridad.

El 18 de mayo será un día emocionante. Ese día se celebrará la misa de inicio del Pontificado del papa León XIV. Se espera la llegada de más de 200.000 fieles, y de decenas de representantes estatales y políticos de alto nivel de todo el mundo.

En Roma, aseguran la presencia de Donald Trump. Y entonces, León XIV seguramente será el papa latinoamericano que se confronte con su compatriota estadounidense. Una cosa parece segura: León XIV (de 69 años) gobernará más tiempo que Trump (de 78). Por cierto: aún no se sabe si el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también estará en Roma.

Cuestiones de personal en la curia del Vaticano

Con la muerte de un papa termina el período de casi todos los cargos importantes en la curia. León XIV confirmó por ahora a todos en sus cargos, también a las religiosas nombradas tardíamente por su predecesor para dirigir dos ministerios (dicasterios).

Esto se aplica también para el número dos del Vaticano, el italiano Pietro Parolin (70), cardenal secretario de Estado, y para el británico Paul Richard Gallagher (71), secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados. Después de todo, ambos son actores centrales de la diplomacia vaticana.

A diferencia de su predecesor, León XIV, que desde 2023 ocupa uno de los cargos más importantes de la curia, conoce a todas las personas y sus rostros (y probablemente también sus puntos débiles). La imagen de "construir puentes" que propuso en su primer discurso se refiere principalmente a la unidad de la Iglesia.

"Una Iglesia que crea diálogo"

Un aspecto será muy importante para León XIV y tiene que ver con la elección de su nombre. La reportera experta en el Vaticano Inés San Martín citó al cardenal chileno Fernando Chomali, quien contó que, en una cena de cardenales luego del cónclave, León XIV le dijo que estaba "muy preocupado por los cambios culturales que vivimos, realmente una revolución copernicana, inteligencia artificial, robótica y relaciones humanas". Y que, como el papa León XIII (1878-1903), que "impulsó un diálogo importante entre la Iglesia y el mundo moderno" en medio de la revolución industrial, la Iglesia debería cumplir con un papel importante en este momento actual de "incertidumbre".

El nuevo papa seguramente viajará a África, Asia y Europa del Este. Tal vez su primer viaje sea a Turquía, a finales de mayo. El jefe de la Iglesia ortodoxa, el patriarca ecuménico Bartolomé (85) expresó en las exequias del papa Francisco su esperanza de volver a ver a León XIV en Turquía. A finales de mayo se celebrará en Iznik (Nicea), al sureste de Estambul, el 1.700 aniversario del inicio del Concilio de Nicea. Un aniversario que para mucha gente en Occidente no significa nada, pero que es de suma relevancia para el ecumenismo.

El tema de los abusos sexuales

A finales de marzo, la organización estadounidense "Survivors Network of Those Abused by Priests" (SNAP), activa a nivel internacional, presentó una denuncia ante el Vaticano contra Prevost y otros cinco cardenales por encubrimiento. Tras la elección papal, reiteró sus críticas.

El pasado viernes (9.05.2025), el experto mundial en protección infantil del Vaticano, Hans Zollner, manifestó su sospecha de que detrás de las acusaciones estaba la reaccionaria comunidad católica Sodalicio de Vida Cristiana. El papa Francisco y Prevost, durante su estancia en Perú, tomaron medidas decisivas contra este grupo. A principios de 2025 fue prohibido por Francisco, en parte debido a numerosos casos de abuso.

La organización internacional de víctimas de abusos Ending Clergy Abuse Global (ECA) pidió a León XIV que continúe abordando los abusos e involucrando a las víctimas. El ejemplo actual refuerza la necesidad de escuchar las demandas de transparencia, investigación independiente y participación de los sobrevivientes.

El papa León XIV se enfrenta ahora a una decisión crucial: preservar un sistema quebrado, o guiar a la Iglesia hacia un futuro basado en la rendición de cuentas y en reformas impulsadas por los supervivientes. Este desafío persistirá por mucho tiempo.

(cp/rml)