“Terminó mi ciclo”: Pepe Mujica pidió que lo dejaran morir tranquilo y preparó su funeral

Después de que se confirmara la muerte del expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, el 13 de mayo, miles de simpatizantes alrededor del mundo lamentaron su fallecimiento y recordaron cuando, en una de sus últimas entrevistas, pidió que lo dejaran morir tranquilo, pues ya estaba preparando su funeral.

A principios de 2025, en el mes de enero, Mujica reveló que el cáncer de esófago que padecía se había extendido por su cuerpo y expresó su deseo de no continuar con el tratamiento médico, ya que, según sus palabras, no había más que esperar. Por ello, decidió preparar su despedida.

“El guerrero tiene derecho a su descanso”: Pepe Mujica tras enterarse que el cáncer se extendió en su cuerpo

“El guerrero tiene derecho a su descanso”, declaró en aquella ocasión durante una entrevista con el medio uruguayo Búsqueda. “Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo”, afirmó.

En la misma conversación, también explicó que no quería seguir con el tratamiento porque era un "anciano" con dos enfermedades crónicas, y su cuerpo ya no soportaba más: “No lo paro con nada”, dijo tras conocer que el cáncer le había colonizado el hígado.

Asimismo, aseguró que estaba dejando todo preparado para ser enterrado en el pequeño terreno donde vivió durante décadas, incluso cuando fue presidente de Uruguay, entre 2010 y 2015. Añadió que estaba “acomodando las cosas para los que van a quedar” a vivir allí tras su muerte.

¿Cuál fue la causa de muerte de Pepe Mujica?

La noticia de la muerte de Pepe Mujica, fue confirmada el 13 de mayo por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a través de un mensaje en redes sociales, donde expresó su pesar por la muerte del exmandatario.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, escribió Yamandú Ors.

Pepe Mujica murió por complicaicones de cáncer de esófago, según el Instituto Nacional del Cáncer, es una enfermedad que se forma en los tejidos que revisten el tubo muscular a través del cual pasan los alimentos desde la garganta hasta el estómago.