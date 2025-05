Constitucional boliviano descarta candidatura de Evo Morales

El máximo tribunal de Bolivia aclara que no está recogido en la ley fundamental del país la posibilidad de un tercer mandato, aunque no sea consecutivo. Luis Arce anunció ayer que no se presentaría a la reelección.El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia estableció este miércoles (14.05.2025) que la reelección presidencial es por una sola vez de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato, por lo que el expresidente Evo Morales no podría ser candidato para los comicios del 17 de agosto. El decano del tribunal, René Yván Espada Navía, ofreció una conferencia de prensa retransmitida en directo a través de las redes sociales de la institución, en la que dijo que la decisión había sido tomada por unanimidad de los nueve magistrados del TCP.

La decisión judicial aclara el artículo 168 de la Constitución, que establece que el presidente y vicepresidente del Estado pueden ser reelectos "por una sola vez de manera continua" y que dejaba dudas sobre si era permitida la reelección discontinua. "El presidente y el vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua; considerando que el término 'una sola vez' implica también la limitación de alcanzar un tercer mandato, sea de forma continua o discontinua", aclara la determinación.

Dicho criterio se aplica también a otros artículos en los que se hace mención a ese mismo principio en el caso de legisladores nacionales, gobernadores y alcaldes, además de asambleístas regionales y concejales municipales. Esta reciente interpretación del TCP se suma a una sentencia de finales de 2023 que estableció los límites de la reelección continua o discontinua y que fue ratificada por otro fallo en 2024. La noticia fue adelantada por el diario digital Urgente.bo, que afirmaba que la decisión fue tomada la noche del martes, pero que acordaron seguir trabajando en la sentencia.

El fallo afecta al expresidente Morales, quien busca ser candidato en las elecciones generales de agosto, pese a que ya gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019) y a que los tribunales le han inhabilitado. En la víspera, el presidente Luis Arce renunció a su reelección, posiblemente ante la perspectiva de una derrota debido a la deteriorada situación económica del país, y desafió a Morales a seguir ese mismo camino con el objetivo de "cerrar filas" en torno al candidato de izquierda que tenga mayor aceptación.

lgc (efe, tcpbolivia, urgente.bo, ap)