Frank-Walter Steinmeier visita el kibutz Beeri en Israel

Fue escenario de una de las masacres perpetradas por Hamás el 7 octubre de 2023. El presidente alemán cierra hoy su visita de dos días a Israel para conmemorar los 60 años de relaciones diplomáticas.El presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, prometió más ayuda a Israel para liberar a los rehenes que aún se encuentran retenidos en la Franja de Gaza, desde el kibutz de Beeri, una de las comunidades israelíes devastadas durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás. Steinmeier visitó el kibutz (comunidad agraria) junto al presidente israelí, Isaac Herzog, este miércoles (14.05.2025) como parte de su viaje a Israel con motivo de los 60 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Su destino es una herida abierta", declaró Steinmeier sobre los 58 rehenes que aún se encuentran retenidos por el grupo extremista palestino Hamás en Gaza. "Alemania no los olvidará, yo no los olvidaré. Nuestra voz no se callará mientras no regresen", dijo sobre los rehenes. También se refirió a los asesinados en ese lugar. "El kibutz aún no está habilitado, las heridas son profundas", dijo Steinmeier en la visita, recordando que ya visitó esta comunidad poco después del ataque de Hamás, en el que los milicianos del grupo terrorista mataron a 101 civiles, una décima parte de su población.

"Sigue habiendo rehenes en manos de Hamás, entre ellos alemanes"

"Las familias están de luto y seguimos esperando el regreso de los rehenes (allí fueron secuestradas 32 personas ese día), la vida y la seguridad. 585 días después de la masacre sigue habiendo rehenes en manos de Hamás, entre ellos compañeros alemanes", dijo Steinmeier, según un comunicado de la Presidencia israelí. Alemania está aportando, como ya anunció en noviembre de 2023, un apoyo financiero de siete millones de euros para la reconstrucción del kibutz, cofundado por judíos alemanes.

El presidente alemán también destacó el sufrimiento de la población civil en la Franja de Gaza, devastada por la guerra, a la que Israel ha cortado la ayuda humanitaria durante más de dos meses. Por su parte, el presidente Herzog, que estuvo el lunes en Berlín para conmemorar también el aniversario de las relaciones diplomáticas con Alemania, esperó que después del "horrible período" que atraviesa Israel, verá "la paz en esta región con nuestros vecinos".

lgc (dpa, efe)