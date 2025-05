¡Manchados! Estafan a albañiles y les roban hasta su herramienta

Un grupo de albañiles denunció públicamente haber sido víctimas de una estafa por parte de una pareja que los contrató para realizar trabajos de construcción en una vivienda del fraccionamiento Valles de Esmeralda, ubicado en la colonia La Arenal, en Oaxaca.

Según el testimonio de los trabajadores, todo marchaba con normalidad desde que iniciaron labores hace aproximadamente dos meses.

No obstante, el pasado 3 de mayo, la mujer identificada como Herminia López, quien fungía como contratante, informó vía telefónica que se encontraba hospitalizada y pidió suspender las actividades de ese día, con la promesa de pagarles su sueldo en cuanto pudiera comunicarse nuevamente.

Acusan a los albañiles de robo en Oaxaca

La señora dejó de responder llamadas y mensajes. Ante la falta de comunicación, los albañiles decidieron acudir directamente a la obra con la intención de recoger sus herramientas, pero se llevaron una desagradable sorpresa: en el lugar ya se encontraba otro maestro trabajando y sus herramientas habían desaparecido.

“Estamos ingresando al domicilio de Herminia López, estamos grabando para evidenciar el fraude y por cuestiones legales. Le enyesamos, aplanamos, llevábamos más de dos meses trabajando. Nos dio excusas de que estaba hospitalizada y no nos pagaba”, explicó uno de los trabajadores mientras documentaba la situación en video.

Para su asombro, Herminia López los acusó de robo, a pesar de que los trabajadores aseguran contar con evidencia que demuestra que no sustrajeron ningún objeto. Por el contrario, afirman haber sido ellos los afectados al perder sus herramientas de trabajo.

“Esa señora no quiere pagarnos. Nos robó nuestra herramienta, y no se vale. Nosotros trabajamos y vivimos de esto. Ya hasta marcó las palas para decir que son de ella. Nosotros no somos rateros”, expresó uno de los albañiles visiblemente molesto.

Vecinos del fraccionamiento comentaron que esta no sería la primera vez que la pareja recurre a este tipo de engaños. Según relatan, otros maestros de obra también han sido víctimas de estafa bajo circunstancias similares.

Ante la situación, los albañiles decidieron hacer público el caso para alertar a otros trabajadores del gremio y evitar que más personas sean víctimas de lo que consideran una trampa bien planeada.