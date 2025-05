¿Quién terminó el en vivo tras el asesinato de la tiktoker Valeria Márquez? Señalan a Erika

Tras el asesinato de la tiktoker Valeria Márquez (@v___marquez), millones de usuarios se preguntan quiénes son Erika y Vivian de la Torre, personas cercanas a la influencer cuyos nombres fueron mencionados durante una transmisión en vivo antes del ataque armado. Lo más inquietante para sus seguidores fue ver aparecer a una mujer al final del video , después de que la modelo perdiera la vida.

¿Quién es Erika, mujer que mencionó Valeria Márquez en el en vivo?

Horas antes de ser ejecutada en su salón de belleza Blossom Beauty, ubicado en Avenida del Servidor Público, en Zapopan, Jalisco, Valeria Márquez realizó una transmisión en vivo en la que relató que Erika, su trabajadora, le avisó que alguien le había enviado un regalo. Sin embargo, debido a su alto valor, el repartidor prefirió no entregarlo hasta que ella estuviera presente.

“Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: ‘Oye, bebé, es que te traen algo y no sé qué, pero te lo quieren entregar a ti ‘. Le dije: ‘Ah, es que yo llego como en una hora’, y que le dijo el repartidor: ‘Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, contó Valeria Márquez durante la transmisión.

¿Quién es Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez que presuntamente le pidió no irse del salón?

Algunos fans que estaban conectados en vivo aseguran que Vivian de la Torre, también tiktoker y amiga cercana de Valeria, le pidió que no se fuera del salón hasta recibir el obsequio. Incluso, presuntamente para retenerla, le envió un café mientras esperaba.

Horas después de contar lo sucedido, el repartidor llegó. Valeria Márquez silenció el en vivo y, segundos después, recibió una ráfaga de disparos que le quitaron la vida en el lugar; el momento quedó grabado. Al final del video se alcanza a ver el rostro de una mujer que, según usuarios de TikTok, podría ser Vivian de la Torre, por el gran parecido físico, sin embargo, la influencer ya reveló quién era.

¿Erika es la mujer que aparece al final del video de la tiktoker?

Ante las crecientes sospechas de los fans, Vivian de la Torre respondió en los comentarios de su cuenta de TikTok (@barbivvvv_), luego de recibir decenas de acusaciones que la responsabilizaban de haber retenido a Valeria en el salón de belleza.

“Por respeto a la memoria de mi Vale bella, les pido respeto ante este delicado tema. Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que algo así pudiera pasar. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo que era normal que las chicas recibieran regalos. Quienes conocían mi relación con ella sabían que siempre le mandaba detalles, estuviera o no en live. Les pido que dejen de hablar desde el morbo y de querer comparar gente. Vale, para mí, era una hermana y jamás haría nada para lastimarla. Su trabajadora respetó su privacidad y terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el de hoy. Hay que tener un poco más de empatía ante esta lamentable situación, que ya de por sí es bastante difícil de sobrellevar”, escribió Vivian.

Este comunicado no convenció a muchos de los seguidores de Valeria, quienes insisten en que Vivian de la Torre podría estar relacionada con el presunto asesinato premeditado. Sin embargo, en su declaración, Vivian afirmó que fue Erika, la trabajadora de Valeria, quien finalizó la transmisión en vivo tras el ataque. Ella es la mujer que aparece al final del video.