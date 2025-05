“Como muchos de nosotros”: ¿Casas o viajes? Andrea Chávez genera polémica por comentario sobre ‘cruces’ a EE. UU.

Andrea Chávez se convirtió en tendencia en la red social X tras un comentario que realizó durante una entrevista en el espacio informativo de la periodista Azucena Uresti. En defensa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Chávez afirmó que la mandataria estatal “cruza habitualmente a Estados Unidos, como muchos de nosotros”, lo que generó una ola de reacciones en plataformas digitales, especialmente en X.

El comentario fue interpretado por diversos usuarios como una insinuación de que la propia legisladora frecuenta Estados Unidos e incluso podría tener una propiedad en ese país, ya que en la mesa de debate alguien comentó que la gobernadora tenía una propiedad en el vecino país del norte.

Esto generó críticas en el contexto del discurso de austeridad que se promueve desde Morena, partido al que pertenece Chávez. Usuarios de la mencionada red social cuestionaron la coherencia entre el estilo de vida de algunos políticos morenistas y los principios de su partido.

¿Tiene Andrea Chávez una casa en Estados Unidos?

Pese a las especulaciones, no existen pruebas documentales que confirmen que Andrea Chávez posee una residencia en Estados Unidos, es decir, no hay registros públicos ni declaraciones patrimoniales recientes que sustenten esa versión. La polémica se basa únicamente en la frase pronunciada por la senadora durante la entrevista.

El contexto de la declaración fue la defensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien ha sido señalada en ocasiones anteriores por presuntamente tener una residencia en San Diego, California. De acuerdo con versiones públicas, Ávila justificaría dicha residencia por motivos familiares y de seguridad. Al afirmar que “muchos” cruzan habitualmente la frontera, Chávez buscó normalizar la situación; sin embargo, esto fue percibido por críticos como una muestra de desconexión con la realidad de la mayoría de los mexicanos.

No es la primera vez que Andrea Chávez enfrenta controversias relacionadas con su estilo de vida. En 2023 fue criticada por el uso de una camioneta de lujo y recientemente por presuntos usos indebidos de recursos públicos para promoción personal en tiempos no electorales. Estos antecedentes alimentaron la actual discusión sobre su situación económica, aunque no existen pruebas directas que confirmen que posee bienes en el extranjero.