Coyoacán acumula señalamientos de irregularidades en prestación de servicios, denuncia Paulo García

La Alcaldía Coyoacán, con Giovani Gutiérrez a la cabeza, registra una larga lista de irregularidades y omisiones en materia de desarrollo urbano, de violación sistemática del uso del suelo, suministro de agua, otorgamiento de contratos, extorsión sistemática a locatarios de mercados y comerciantes en vía pública, compras a sobreprecio coincidieron las y los legisladores de la bancada de Morena.

Durante la comparecencia del titular de la demarcación territorial ante las Comisiones Unidas, el legislador Paulo García enumeró y detalló las irregularidades en 10 desarrollos inmobiliarios.

“La Alcaldía Coyoacán padece la principal amenaza a la habitabilidad de quienes la habitan: el aumento de la especulación y corrupción inmobiliaria. La verificación de obra tarea que le correspondes, es una constante omisión. El corredor Tlalpan tiene 10 construcciones que violan flagrantemente las normativas vigentes.

“En División del Norte y Tlalpan se violan abiertamente los niveles permitidos, no tienen todos los permisos requeridos como la licencia de construcción, y la obra está casi consumada. ¿Cuándo van a verificar estas construcciones?”, cuestionó.

García expuso también el caso del desarrollo Punta Museo que ha vulnerado los derechos y degradado la calidad de vida de 200 familias de vecinos.

“Han vivido un via crucis para ser escuchados. Han señalado que todas las irregularidades, con la falta de agua a la cabeza. En el centro comercial de la unidad tienen hasta alberca mientras ellos tienen que pagar pipas para abastecerse, ¿Por qué no se suspenden las obras? Hay agua para centros comerciales y no para vecinos. Se pone por encima el interés comercial al vecinal”, añadió.

El legislador por Coyoacán expuso un caso de compras a sobreprecio.

Detalló que la Alcaldía Coyoacán otorgó un contrato a la empresa COMYLOG SA. DE CV. del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2023 por un monto de un millón 500 mil pesos por concepto de suministro de alimentos y bebidas a 18 Centros de Atención y Cuidado Infantil (CAIC), sin embargo, de acuerdo con los propios datos de la alcaldía, en cada centro se ejercieron 11 mil pesos, lo que da una cifra de 198 mil pesos, casi ocho veces menos del total del contrato.

Además -añadió García- los precios de al menos 10 por ciento de los productos presentan un sobreprecio promedio de 45 por ciento, según los datos dados a conocer por la alcaldía. La inflación registrada en 2023 fue de 5.7 por ciento.

Paulo García recordó los casos de extorsión a locatarios de mercados públicos por parte de funcionarios de la alcaldía, a nombre del propio alcalde Giovani Gutiérrez.

Por su parte, el legislador Pablo Trejo pidió al alcalde aclarar y detallar el destino de 22 millones de pesos para infraestructura hidráulica: “¿En qué colonias y qué impacto se espera?”.

Respecto al gasto en mercados públicos reportó acciones en tres, cuando en Coyoacán has 22: “¿Cuánto se invertirá en cada uno?”, cuestionó.

Encabezaron la comparecencia de la alcaldesa, las legisladoras Elizabeth Mateos, presidenta de la Comisión de Administración Pública Local; Iliana Sánchez, presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, y Leonor Otegui, presidenta de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas, quienes conminaron al alcalde a atender las exigencias de las personas habitantes de Coyoacán.