Hermana de Cuauhtémoc Blanco demanda a Manuel Cavazos, exgobernador de Tamaulipas

Nidia Blanco, hermana del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia contra Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas, por discriminación y violencia de género.

Esto, luego de que Cavazos hiciera un comentario despectivo sobre ella en medio de la polémica por la denuncia de Nidia contra su hermano por abuso sexual.

¿Por qué la hermana de Cuauhtémoc Blanco demandó a Manuel Cavazos?

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Blanco confirmó que el pasado 12 de mayo interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). “Todo el mundo opina sin saber, solo para seguir ofendiendo y denigrando. Este comentario no me afecta solo a mí, afecta a todas las mujeres”, señaló.

El comentario que provocó la denuncia fue: “No está muy violable que digamos”, declaración que Nidia calificó como inaceptable y violenta. “Esto no es un juego. Se siguen burlando de las mujeres, y como no hay consecuencias, lo siguen haciendo. Mira cómo tratan a las legisladoras en el Congreso: cuando un hombre sube el tono, es firme; cuando lo hace una mujer, la llaman loca”, dijo.

¿Qué ha pasado con la denuncia por abuso sexual contra Cuauhtémoc Blanco?

Respecto al proceso contra su hermano, denunció lentitud e indiferencia por parte de la Fiscalía de Morelos. “Me dicen que están investigando, pero no hay avances. No me han dado cita con el fiscal general”, lamentó, pues asegura que no le han dado una fecha para tratar la situación.

Nidia también expresó su preocupación por su seguridad, asegurando que ha recibido amenazas. “Paran por una semana y luego vuelven. Así ha sido todo este tiempo”, declaró ante la periodista en Grupo Fórmula.

Finalmente, expresó su esperanza de que la fiscal Berta Alcalde dé seguimiento a sus denuncias y se haga justicia. “Ya no se trata solo de mí. Somos muchas mujeres en la misma situación”, afirmó Nidia Blanco.