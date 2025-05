Extremismo en el Ejército alemán: ¿casos aislados?

Una encuesta interna sobre actitudes extremistas en el Ejército alemán concluye que no existe un extremismo "sistémico" en sus filas. Pero algunos investigadores dudan de las medidas actuales.Menos del uno por ciento de los soldados alemanes mantiene "actitudes consistentemente extremistas de derecha", según un nuevo estudio realizado por el propio Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales (ZMSBw) de la Bundeswehr.

Entre los soldados, solo el 0,4 por ciento muestra actitudes de extrema derecha, mientras que entre el personal civil del Ejército, el porcentaje es del 0,8 por ciento, mucho menos que el 5,4 por ciento registrado en la población general alemana, según los autores del estudio.

Sin embargo, la investigación reveló otras posturas problemáticas: el 6,4 por ciento de los soldados tiene "actitudes consistentemente chovinistas" y el 3,5 por ciento expresa "actitudes consistentemente xenófobas".

En general, el estudio parece ofrecer una visión positiva, especialmente considerando que la Bundeswehr ha estado en el centro de múltiples escándalos en los últimos años, como la revelación de redes de extrema derecha y complots terroristas en los que participaron miembros del Ejército.

En 2022, el teniente de la Bundeswehr Franco A. fue condenado por planear un atentado "contra la seguridad del Estado" mientras se hacía pasar por refugiado sirio. En 2017, se descubrió una red nacional de preppers armados —supuestamente planeando un golpe militar— que incluía a varios soldados en activo y retirados. Algunos medios alemanes incluso han hablado de un "Ejército en la sombra" dentro de la Bundeswehr, ignorado por el propio servicio de inteligencia militar (MAD).

Un estudio voluntario

"Sí, diría que el estudio ofrece cierto alivio", dijo a DW Markus Steinbrecher, uno de los autores. "Pero si extrapolamos ese 0,4 por ciento, teóricamente aún hay un número de tres cifras de personas en el Ejército con convicciones extremistas".

Ese dato coincide en líneas generales con las cifras del MAD: en 2023, el ministerio de Defensa registró 1.049 investigaciones por sospechas de extremismo en las fuerzas armadas, de las cuales 776 estaban relacionadas con la extrema derecha, 22 con la izquierda y 51 con el islamismo. La Bundeswehr cuenta actualmente con más de 260.000 empleados, incluyendo 180.000 soldados y 80.000 civiles.

Para el estudio del ZMSBw se realizaron más de 4.300 entrevistas a personal militar a finales de 2022, así como 18 debates en pequeños grupos en ocho bases militares de Alemania.

Steinbrecher reconoció que basarse en encuestas voluntarias tiene limitaciones. "Por supuesto, la gente puede marcar cualquier casilla, aunque opine otra cosa. Somos conscientes de eso", dijo. "Por eso aplicamos controles en distintas etapas para estimar cuánto podría subestimarse el fenómeno"

¿Resultados creíbles?

No obstante, algunos investigadores se muestran escépticos sobre la utilidad de la encuesta. Anke Hoffstadt, especialista en extremismo de derecha en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf, consideró que el estudio es académico y sólido, pero recordó que el ZMSBw forma parte de la Bundeswehr. "Son independientes y siguen estándares científicos, pero, claro, están dentro de la misma estructura que analizan", explicó a DW.

Hoffstadt también señaló que las respuestas podrían haber estado influenciadas por el momento en que se realizaron las encuestas, en 2022, justo después de que aumentara el escrutinio político sobre el extremismo de derecha en el Ejército y la Policía.

En 2020, la entonces ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, disolvió una compañía completa de la unidad de élite KSK en Calw, tras salir a la luz detalles de una infame fiesta donde se lanzaron cabezas de cerdo, se hicieron saludos nazis, se contrataron prostitutas y se escuchó música neonazi.

Ese mismo año, la Bundeswehr admitió haber perdido el rastro de unas 60.000 rondas de munición.

"En ese contexto, todos en el Ejército sabían que estaban en el foco público", dijo Hoffstadt. "El estudio no es un fracaso ni fue hecho de mala fe, pero recomiendo una lectura crítica".

"Ciudadanos con uniforme"

Los autores del estudio también señalaron que las personas con ideas extremistas "muestran un mayor interés en unirse al "jército", aunque eso no significa que finalmente sean aceptadas. "Interesarse no implica presentarse, y presentarse no implica ser admitido", explicó Steinbrecher.

De hecho, hay varios filtros: los aspirantes deben aprobar exámenes antes de ser reclutados, y los médicos que realizan las evaluaciones pueden reportar tatuajes que sugieran tendencias extremistas.

El personal militar alemán no solo está comprometido con la defensa del país y su constitución —la Ley Fundamental—, sino que tiene el deber legal de defender activamente los derechos democráticos. Esto incluye, por ejemplo, denunciar expresiones de extremismo. En otras palabras, los soldados alemanes deben ser "ciudadanos con uniforme", plenamente responsables de respetar y hacer cumplir la ley. Opiniones como la negación del Holocausto están expresamente prohibidas dentro de las fuerzas armadas.

