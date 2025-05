Hadi Matar, condenado a 25 años de cárcel

El intento de asesinato contra el escritor Salman Rushdie en 2022 le ha supuesto al libanés de 27 años, que ya fue considerado culpable por un jurado en febrero, la mayor condena prevista.El autor del ataque que casi le cuesta la vida al escritor Salman Rushdie en 2022, Hadi Matar, fue condenado este viernes (16.05.2025) a 25 años de cárcel por intento de asesinato, la máxima pena a la que se exponía. Matar también está acusado por un tribunal federal de "actos de terrorismo" por apoyar con medios materiales a Hezbolá.

El escritor británico estadounidense de origen indio estuvo semanas debatiéndose entre la vida y la muerte tras el ataque con cuchillo en un centro cultural en el estado de Nueva York, en el que perdió el ojo derecho que ahora cubre con un cristal oscuro en sus lentes.

El agresor, un estadounidense de origen libanés de 27 años, fue declarado culpable de intento de asesinato y agresión por un jurado popular en febrero, al término de un juicio de casi cuatro semanas en el que declaró el escritor. El juez David Foley, del tribunal del condado de Chautauqua, le impuso el viernes la pena máxima prevista por los delitos imputados.

"Hadi Matar fue condenado a 25 años más cinco años en libertad vigilada por intento de asesinato y otros siete años de cárcel y tres años de libertad vigilada por agresión [contra Henry Reese, que también resultó herido]", condenas que se cumplirán al mismo tiempo, precisó el tribunal en un mensaje enviado a la AFP. Las sentencias deben cumplirse simultáneamente porque ambas víctimas resultaron heridas en el mismo incidente, aclararon los fiscales del condado de Chautauqua. Es decir, sólo cumplirá 25 años.

Matar llama "hipócrita" a Rushdie

El condenado, que se había declarado no culpable y que no tomó la palabra durante todo el proceso, calificó hoy de "hipócrita" al escritor, reportaron medios locales desde la corte. "Salman Rushdie quiere faltar al respeto a los demás (...) Quiere acosar a los demás y no estoy de acuerdo con eso", dijo Matar. El atacante profesa el islam chií, pero se desconoce hasta qué punto actuó motivado por la fetua que en 1989 emitió el régimen iraní de los ayatolas para premiar con 3 millones de dólares a quien diera caza a Rushdie.

Rushdie había recibido varias amenazas de muerte sesde que su obra "Los versos satánicos" fue declarada blasfema ese año por el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien decretó una fetua (edicto religioso) en la que pedía a los musulmanes del mundo matar al escritor. Tras la fetua, Rushdie vivió recluido y con escolta en Londres durante una década. Los últimos 20 años residió con cierta normalidad en Nueva York.

lgc (afp, efe)