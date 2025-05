¿Vuelos del Bienestar? Critican a Lenia Batres por supuestamente viajar en primera clase

Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue objeto de críticas luego de ser vista viajando en primera clase en un vuelo de procedente de Oaxaca el 11 de mayo de 2025.

El episodio generó polémica en redes sociales debido a que la ministra se ha autoproclamado como una “ministra del pueblo” y defensora de los principios de austeridad impulsados por la Cuarta Transformación (4T).

Los cuestionamientos surgieron principalmente en plataformas como X, donde usuarios ironizaron sobre la aparente contradicción entre su discurso austero y el uso de un servicio considerado de lujo. Algunos también sugirieron que el boleto habría sido cubierto con recursos públicos, dado que su salario proviene del erario.

¿Qué dijo la “ministra del pueblo” al respecto?

En respuesta, Batres se pronunció durante un evento público en Tijuana. Aclaró que el boleto fue adquirido con su dinero y rechazó que haya existido algún abuso de fondos públicos. “Ese boleto lo compré con mi dinero. He devuelto 15 millones de pesos (de su salario como ministra), claro, eso no me da ningún derecho de abusar de un solo peso público”, declaró.

Asimismo, negó que se tratara propiamente de un asiento en primera clase. “Ni era primera clase. Ese día no había otro lugar y sí debí habérselo regalado a alguien, eso es cierto, e ir en cualquier otro lugar, pero pues me senté. Mi gran pecado fue sentarme en el asiento del boleto que compré”, comentó.