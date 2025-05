Carlos Alcaraz gana el Masters 1000 de Roma

El tenista español, que recupera el número dos mundial, batió en la final al italiano Jannik Sinner.El español Carlos Alcaraz, tercer jugador mundial, ganó este domingo (18.05.2025) el Masters 1000 de Roma al vencer por 7-6 (7/5) y 6-1 en la final al número uno, Jannik Sinner, que regresaba a la competición luego de tres meses de suspensión.

Alcaraz, que se convertirá en el segundo jugador mundial el lunes en la nueva lista de la ATP, suma a los 22 años 19 títulos, incluidos tres este curso. Llegará a Roland Garros, torneo que ya ganó el año pasado por primera vez y que se disputa entre el 25 de mayo y el 8 de junio, con un balance de 16 victorias y sólo una derrota en tierra batida.

"Las finales no se juegan, se ganan"

"Espero que no sea la última vez que gane aquí. Estoy muy contento de tener a Jannik de vuelta y verle a este nivel. Le tengo que felicitar por su semana. Muy contento de que esté de vuelta", fueron las primeras palabras de Alcaraz tras la victoria.

"Todos los ojos están en Roland Garros. Siempre digo que las finales no se juegan, se ganan. Muy contento, voy a disfrutar ahora del momento con los míos. Me tomaré unos días de descanso para darme cuenta de lo que he conseguido y ya centrado en Roland Garros", añadió, admitiendo que la victoria le da "mucha confianza para ir a París".

