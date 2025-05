Trump y Netanyahu: ¿siguen siendo grandes amigos?

Mientras Donald Trump hace negocios en los países del golfo Pérsico y negocia un alto al fuego con los hutíes en Yemen, Benjamín Netanyahu observa desde la barrera. ¿Qué se ha torcido entre Israel y Estados Unidos?"Usted es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca", le dijo el primer ministro israelíBenjamín Netanyahual recién juramentado presidente estadounidense Donald Trumpcuando lo visitó en Washington a principios de febrero. Fue en esta reunión que Trump anunció a Netanyahu y al mundo su visión de una "Riviera de Gaza" y del reasentamiento forzoso de la población local, que Netanyahu tildó de "revolucionario".

Desde entonces, la relación entre el jefe de gobierno israelí y el presidente estadounidense parece haberse enfriado. Esto quedó claro una vez más esta semana, cuando Trump visitó tres estados del golfo Pérsico en su gira por Medio Oriente, pero no hizo escala en Israel.

Trump profundiza las alianzas en la Península Arábiga

Entre otras cosas, Trump cerró un acuerdo de armas con Arabia Saudita de 142.000 millones de dólares durante su visita a la región. Un acuerdo de inversión adicional por valor de 600.000 millones de dólares pretende aumentar el potencial tecnológico del país. Ambos podrían ser vistos como una amenaza a la ventaja militar de Israel en la región.

Las primeras grietas en la posición privilegiada de Israel en la política exterior de Estados Unidos ya eran evidentes en abril. Luego Netanyahu fue invitado a una reunión urgente en Washington. El primer ministro israelí dijo que creía que podía convencer a Trump de levantar los aranceles estadounidenses a las importaciones de su país. Pero no lo logró. En cambio, Trump pareció tomar a Netanyahu por sorpresa con su anuncio de que quería mantener conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní.

La declaración de Trump del 6 de mayo de que Estados Unidos había alcanzado un alto al fuego con los hutíes en Yemen también causó revuelo en Israel. Apenas dos días antes, los rebeldes, aliados de Irán y Rusia, habían disparado un misil contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. La milicia hutí ha prometido seguir disparando cohetes contra Israel mientras continúe el conflicto en Gaza.

La inesperada liberación del rehén estadounidense-israelí Edan Alexander a mediados de esta semana también habría sido el resultado de negociaciones directas entre Washington y Hamás, considerada una organización terrorista en varios países, incluidos Estados Unidos e Israel. Los analistas israelíes lo vieron como otra señal de que Trump prefiere dejar a Netanyahu al margen ante las dudas.

¿Obstaculiza Netanyahu el plan de paz de Trump?

El exdiplomático israelí y actual analista Alon Pinkas sospecha que a Trump le desagradan las "manipulaciones y engaños constantes de Netanyahu con respecto a Irán y Gaza". Trump sigue una política exterior basada en el rendimiento y el quid pro quo. Pero Netanyahu, con su política exterior basada en acuerdos, sólo puede ofrecerle a Trump dos cosas, cree Pinkas, y hasta ahora las ha negado. La primera sería "un alto al fuego en Gaza, que el propio Netanyahu rompió en marzo, tal vez malinterpretando la inacción o el desinterés de Trump como una especie de 'luz verde' para un nuevo ataque".

La segunda tiene que ver con Irán. "Mientras Trump dice repetidamente que quiere y buscará un acuerdo con Irán, Netanyahu continúa con su retórica beligerante", afirma Pinkas. Sin embargo, el experto cree que es poco probable que Netanyahu acepte complacer a Trump en estas cuestiones porque la cohesión de su coalición de gobierno ultrareligioso de derecha depende de ello.

¿Qué significa esto para la región?

Mucho sigue dependiento todavía de los acontecimientos en Gaza. La nueva ronda de negociaciones en Qatar para un acuerdo entre Israel y Hamás no parece haber producido ningún resultado hasta ahora. Israel amplió su ofensiva militar y Netanyahu ha prometido repetidamente que no va a poner fin a la guerra. Pero esa es precisamente una de las principales demandas de Hamás.

Recientemente, el gabinete israelí aprobó un plan para ocupar grandes partes de la Franja de Gaza y obligar a la población palestina, ya desplazada, a trasladarse al sur, lo que se considera un crimen de guerra según el derecho internacional.

Aunque Israel aceptó un nuevo aunque controversial plan de ayuda humanitaria de Estados Unidos, aún no ha levantado el bloqueo de la Franja de Gaza. Desde marzo, la población está privada de alimentos, medicinas, refugio y combustible, con consecuencias devastadoras. A principios de esta semana, expertos internacionales en seguridad alimentaria advirtieron que la Franja de Gaza corría riesgo de hambruna en las próximas semanas.

¿Quiere Trump pacificar Medio Oriente sin Netanyahu?

El conflicto en Gaza está impidiendo que Trump alcance su objetivo largamente acariciado de normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita y ampliar los llamados Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos, Bahréin e Israel negociados por la primera administración de Trump.

"Si tomamos el último mes y especialmente la última semana, Trump no sólo ha dejado fuera a Netanyahu con una serie de medidas y declaraciones, sino que ha excluido a Israel como si no fuera un aliado", afirma Pinkas.

Pero no todos los observadores ven tan claramente el comportamiento de Trump. "Creo que es más complicado", dijo a DW Yaki Dayan, excónsul general de Israel en Estados Unidos. "Supongo que Trump está teniendo en cuenta todas las cuestiones importantes para Israel en relación a la normalización de las relaciones con los sirios y los saudíes", interpreta.

Sin embargo, el exdiplomático dice que Israel debería haber estado más involucrado desde hace mucho tiempo. "Podríamos haber tomado una posición central en la configuración del nuevo Medio Oriente, como lo está haciendo Trump ahora", observa.

Al igual que Pinkas, Dayan cree que Trump quiere que Israel ponga fin al conflicto en Gaza, pero Netanyahu no está preparado para hacerlo. "La guerra realmente preocupa a Trump", dice Dayan. "Pero si no llegan a un acuerdo, al final nadie impedirá que Netanyahu amplíe la guerra, los estadounidenses no lo harán", añade.

Y eso es exactamente lo que parece ahora, después de que el ejército de Israel lanzó una nueva e importante ofensiva en la Franja de Gaza la madrugada del sábado.

