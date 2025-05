Asedio israelí a Gaza: "Me acuesto creyendo que no volveré a despertar"

Los palestinos de Gaza cuentan a DW cómo viven bajo los bombardeos, buscando comida y temiendo "no volver a despertar"."Vivimos en un infierno. La seguridad y la vida en Gaza han dejado de tener sentido", relata Alaa Moein a DW desde Ciudad de Gaza, donde se ha refugiado con su esposa y sus tres hijos. "Todos los días creo que voy a morir con mis hijos. Me acuesto por la noche creyendo que no voy a volver a despertarme", prosigue el hombre de 35 años.

Moein y su familia huyeron de la ciudad de Yabalia a finales de la semana pasada, mientras llovían misiles sobre el norte de la Franja de Gaza en medio de una escalada de la ofensiva israelí. Los cinco están ahora hacinados en una sola habitación con otros parientes. Además de la amenaza constante que pende sobre sus vidas, la familia de Moein también lucha por encontrar algo para comer. "No tenemos pan ni comida. Ingerimos lo que encontramos, sin saber si es comestible. Dependemos de las hierbas y las cocinamos. Todo es caro. He utilizado todos mis ahorros para comprar comida", afirma Moein.

El trauma de los desplazamientos múltiples

La historia de Moein, que ha sufrido numerosos desplazamientos y padece hambre constante, es común en toda Gaza, el hogar de unos 2,1 millones de personas, asolado por la guerra. El agricultor Naim Shafi'i y su familia han tenido que huir una vez más de su hogar, en las afueras de Beit Lahia, en el norte de Gaza. Ahora vive en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza, que ha levantado junto a la carretera. "Los bombardeos no han cesado [en el norte], están por todas partes", narra por teléfono a DW este hombre de 39 años. El Gobierno de

Israel no ha permitido la entrada de periodistas extranjeros en Gaza desde que lanzó su guerra contra Hamás en 2023, luego de los ataques contra Israel perpetrados por esa organización considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Por ello, DW a menudo tiene que depender de hablar con los gazatíes por teléfono. "Tenía una bolsa de harina y me la llevé. Era lo más importante que podía llevarme cuando salimos de Beit Lahia", comenta Shafi'i.

"No sé cuánto durará esto. Estamos intentando sobrevivir"

Cuando Shafi'i regresó a Beit Lahia en enero, en medio de un alto el fuego entre el Ejército de Israel y Hamás, plantó unas cuantas verduras junto al edificio bombardeado en el que se refugiaron. Ahora ese huerto también ha desaparecido.

"Todos los días hay noticias de un posible alto el fuego y, a la mañana siguiente, lo que vemos son bombardeos, destrucción y matanzas. No sé adónde iremos ahora", afirma.

Israel comienza a permitir la entrada de ayuda mínima

El Gobierno de Israel anunció el domingo que comenzaría a permitir la entrada de ayuda limitada en Gaza, lo que supone el levantamiento parcial de un bloqueo humanitario de 11 semanas, que ha provocado que una de cada cinco personas del territorio se enfrente a la inanición.

Israel ha afirmado que el bloqueo forma parte de una estrategia de "máxima presión" destinada a derrocar a Hamás y obligar al grupo militante palestino a liberar a los 58 rehenes restantes. Cinco camiones de la ONU que transportaban ayuda humanitaria cruzaron a Gaza el lunes, según la unidad COGAT del Ministerio de Defensa israelí, que supervisa los cruces de Israel a Gaza.

Naciones Unidas declaró que Israel autorizó el lunes (19.05.2025) a un total de nueve camiones a cruzar la frontera con Gaza. El organismo agregó que era demasiado peligroso permitir que los camiones continuaran su viaje hacia el territorio tan tarde, en la oscuridad.

Incertidumbre sobre distribución de la ayuda

Los nueve camiones son "una gota en el océano de lo que se necesita urgentemente", declaró el jefe de ayuda de Naciones Unidas, Tom Fletcher, quien ha pedido que se permita la entrada de mucha más ayuda en Gaza. La noticia de que se iba a permitir la entrada en Gaza de una "cantidad básica de alimentos" corrió por el territorio.

"Es bueno que se sepa algo, pero hasta ahora no hemos visto ningún cambio", dice Raed al-Athamna a DW desde la ciudad de Gaza, donde vive con su familia.

Advertencias de evacuación masiva antes de ofensiva de Israel

Mientras permite que llegue la ayuda, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) siguen adelante con su ofensiva terrestre. Las IDF anunciaron el domingo que las tropas de tierra estaban operando en múltiples áreas a lo largo del "norte y sur de la Franja de Gaza" como parte de una nueva ofensiva militar con el nombre en clave de "Operación Gideon."

En la última semana, el Ejército israelí ha emitido importantes advertencias de evacuación para algunas zonas de Gaza, como los alrededores de las ciudades de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza, y Rafah, en el sur, así como varios barrios del norte de Gaza.

Órdenes de evacuación

Antes de que se emitiera la última advertencia de evacuación de Jan Yunis, más de dos tercios de la Franja de Gaza ya estaban bajo órdenes de desplazamiento, o en zonas militarizadas por Israel, según las Naciones Unidas. Funcionarios de la ONU han descrito anteriormente el desplazamiento masivo de civiles dentro de Gaza como un posible crimen de guerra.

El último asedio de Israel a Gaza ha suscitado duras críticas internacionales. El primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, cuyo país ha sido un mediador fundamental entre Israel y Hamás, afirmó que el "comportamiento irresponsable y agresivo de Israel socava cualquier posibilidad de paz".

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también advirtieron, en una declaración conjunta el lunes, que "no nos quedaremos de brazos cruzados", amenazando con "nuevas acciones concretas" si Israel continuaba bloqueando la ayuda.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contraatacó este martes (20.05.2025) diciendo que los tres líderes "están ofreciendo un enorme premio por el ataque genocida [de Hamás] contra Israel el 7 de octubre [de 2023] e invitando a más atrocidades de este tipo" al exigir a Israel que ponga fin a su asedio. "Esta es una guerra de la civilización contra la barbarie. Israel seguirá defendiéndose con medios justos hasta lograr la victoria total", afirmó Netanyahu.

"Lo peor son las noches"

De vuelta en la ciudad de Gaza, Raed Al Athamna y su familia se encuentran entre los que buscan refugio tras huir de Beit Hanoun, ciudad cercana a la frontera con Israel. Es la segunda vez que se ven desplazados; la primera fue poco después de que Israel lanzara su guerra contra Hamás en represalia por los atentados perpetrados por el grupo radical islámico palestino en Israel en octubre de 2023.

Por el momento, las noches de Al Athamna consisten en moverse de un rincón a otro de su apartamento, en un esfuerzo por mantenerse a salvo. "Oímos los bombardeos de los cazas F16 todo el tiempo. A veces impactan muy cerca y el suelo tiembla", explica.

"Ahora mismo, lo peor son las noches. Sólo esperamos llegar a la mañana siguiente", prosigue, añadiendo que su familia estaba agotada por no poder dormir. Su familia se pasa el día buscando comida y otros suministros, agotando hasta la última gota de su energía. "Llevamos ocho días sin comer pan", explica. "Comimos una vez lentejas cocidas [el lunes], pero los niños me piden constantemente más comida; siempre tienen hambre". Y agrega que cada vez más gente se agolpa en la ciudad, con tiendas de campaña que aparecen por todas partes. "La gente no sabe adónde ir". (ms/cp).