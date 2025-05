Asesinan a tiros a asesores de la alcaldesa de Ciudad de México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impunidad para los asesinos. Las autoridades consideraron que el ataque fue una “agresión directa”.La secretaria particular y un asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados a balazos la mañana de este martes (20.05.2025) en la capital mexicana, informó la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. "Lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno”, señaló la mandataria.

El ataque a los funcionarios ocurrió en Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en el sur de la Ciudad de México, cuando fueron atacados por unos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Sheinbaum señaló que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión, y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables.

"No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia”, zanjó la mandataria. Brugada, por su parte, señaló que las víctimas fueron objeto de una "agresión directa” cuando Guzmán recogía a su compañero en un automóvil particular. Ambos eran, además, militantes de Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum.

"Lucha incansable”

Según un video de las cámaras de seguridad, un hombre vestido de blanco dispara contra el parabrisas del vehículo que conducía Guzmán, quien esperaba al asesor estacionada a un costado de la avenida que conecta el centro con el sur de la ciudad. Luego el atacante dispara contra Muñoz, quien estaba por subirse al vehículo y quedó tendido en el suelo, y vuelve a abrir fuego contra la ventanilla de la conductora. Tras el ataque, el pistolero se aleja corriendo.

En una breve rueda de prensa, Brugada lamentó el atentado y rindió homenaje al asesor y a su secretaria, a quien definió como "una mujer maravillosa, incansable". Además, garantizó que su gobierno mantendrá una "lucha implacable contra la inseguridad". La metrópoli, de poco más de 9 millones de habitantes, es una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, que organizarán de forma conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

DZC (EFE, AFP)