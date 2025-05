Venezuela suspende vuelos con Colombia

Caracas justificó la medida alegando la supuesta llegada de "mercenarios" al país.Venezuela anunció el lunes (19.05.2025) la suspensión de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de "mercenarios" por esa vía con el plan de "sabotear" las próximas elecciones.

El chavismo gobernante denuncia constantemente planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro supuestamente planificados en Estados Unidos y Colombia con colaboración de la oposición.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, vinculó de hecho en esta nueva denuncia a la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad.

La dirigente, que denuncia fraude en la reelección de Maduro en julio de 2024, llamó a no participar en las elecciones de gobernadores y legisladores del 25 de mayo.

Cabello no precisó por cuánto tiempo estará vigente la nueva suspensión, aunque el aviso en el sistema de información para pilotos (NOTAM) y las autoridades colombianas indicaron que es hasta el lunes 26 de mayo.

Venezuela ya tiene una reducida conectividad aérea, entre la ruptura de relaciones con otros países de la región y la decisión de algunas compañías de abandonar las operaciones por deudas sin pagar.

Bogotá dijo que no fue informada

La cancillería de Colombia dijo a la AFP que activó "canales diplomáticos" y pidió información a Venezuela. "No se nos había informado nada previamente ni conocemos pormenores de las alertas que dice el ministro".

Cabello indicó que el supuesto plan perseguía generar "acciones de violencia" en el país tras la celebración de los comicios, así como atacar "embajadas acreditadas en Venezuela", "hospitales" y "comandos policiales".

Y la medida sobre los vuelos responde a que, según el ministro, los supuestos mercenarios llegaron al país "desde Colombia", aunque partieron originariamente de otros países. Algunos fueron capturados en la frontera terrestre.

La medida llegó poco antes de la salida de un vuelo Bogotá-Caracas de la aerolínea Latam.

Algunos pasajeros ya habían abordado cuando la tripulación anunció la cancelación de la ruta y que debían bajar. De vuelta en la terminal, llamaban a familiares para buscar más información y decidir qué hacer.

"Tienen que pensar en el pueblo y la gente que está afuera", dijo a la AFP Gianlore Lorenzo, un comerciante de 64 años. "No nos (pueden) dejar a la deriva (...), esperamos que se solucione".

"Yo tengo seis años que no piso Venezuela e iba a pasar vacaciones en mi país y me parece injusto que no pueda pasar", indicó por su parte Thajois Leonetti, ingeniera de 50 años residenciada en Chile que hacía conexión en Colombia.

Reclamó que la medida no se hubiera anunciado con antelación para poder planificar.

jc (afp, El Universal, El Nacional)