Cámara del C5 no captó agresión contra Ximena Guzmán y José Muñoz porque está descompuesta

El periodista Carlos Jiménez reveló que la cámara del C5 ubicada en la zona en donde fueron asesinados Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz, secretaria particular y asesor, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no sirve y no captó ninguna escena de la agresión.

“No funcionaba la cámara del @C5_CDMX. La cámara que debía captar el ataque a los 2 funcionarios del @GobCDMX solo registró estas imágenes borrosas. Gracias a una cámara privada las autoridades tienen imágenes del ataque y pudieron seguir la fuga”, escribió en sus redes sociales.

El ataque ocurrido la mañana de este 20 de mayo ocurrió sobra Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, cuando un hombre disparó contra ambos, el cadáver de Ximena Guzmán Cuevas quedó dentro del automóvil y el de José Muñoz metros atrás sobre la vía pública.

Este hecho llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue notificada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch sobre lo ocurrido y afirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México tiene el respaldo del gobierno federal para dar con los responsables.

“Desde el primer momento Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría; por supuesto, de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de Gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no haya impunidad”.

Clara Brugada ofreció un mensaje a la prensa para condenar el doble homicidio y afirmar que no habrá impunidad.

“Me dirijo a los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad”.

Añadió que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad (FGJCDMX) iniciaron desde el primer momento las indagatorias para esclarecer este hecho.

“Este caso se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad. Es nuestro compromiso. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables”, concluyó.