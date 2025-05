Trump ahora embosca en la Casa Blanca al presidente de Sudáfrica

El mandatario estadounidense acusó un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca sudafricana, algo que fue categóricamente desmentido por Cyril Ramaphosa.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este miércoles (21.05.2025) un tenso encuentro con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca, durante el cual proyectó un video para denunciar un supuesto "genocidio" contra la minoría blanca afrikáner, una acusación que el mandatario de Sudáfrica rechazó categóricamente.

Lo ocurrido hizo recordar a la tensa reunión que Trump tuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en febrero.

El tema central del encuentro con Ramaphosa fueron las denuncias -promovidas por la administración de Trump- de presunta persecución racial en Sudáfrica. Aunque su Gobierno ha recortado drásticamente los programas de acogida, recientemente otorgó estatus de refugiados a varias familias afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses).

La tensión estalló cuando la prensa preguntó por la llegada de estos refugiados a Estados Unidos. Trump insistió en su teoría de que esta minoría sufre una persecución y exigió explicaciones a su interlocutor. "En general, son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Espero que podamos tener una explicación", declaró ante los medios.

No existe genocidio, dice Ramaphosa

Ramaphosa no se dejó avasallar y respondió con firmeza que no existe ningún "genocidio afrikáner", e instó a Trump a escuchar al pueblo sudafricano para desmontar esa narrativa. "Si realmente hubiera un genocidio contra los agricultores afrikáners, te aseguro que estas personas no estarían aquí, incluido mi propio ministro de Agricultura", afirmó señalando a su delegación, que incluía a miembros de esa comunidad.

Trump insistió en que existen "miles de historias" que confirman la persecución y ordenó la proyección de un video de casi cinco minutos que mostraba a políticos africanos dando discursos a favor de la violencia contra los blancos e imágenes de montículos y cruces que, según Trump, representan más de 1.000 agricultores asesinados.

"Me gustaría saber dónde es eso, porque yo no lo he visto", comentó el presidente sudafricano tras observar, incómodo, las imágenes. Ramaphosa subrayó que, si bien la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas de la violencia "no son blancos, sino negros". Posteriormente, dijo que su país seguirá conversando con Estados Unidos, especialmente asuntos relacionados con el intercambio comercial.

Los blancos poseen la mayor parte de las tierras en Sudáfrica pese a que representan solo el 7,3 por ciento de la población.

DZC (EFE, AFP)