Sandra Cuevas admite que hate en redes la podría haber llevado hasta la muerte

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, reconoció que los ataques y señalamientos que ha recibido en redes sociales la han llevado a una situación emocional y física al límite.

Durante la inauguración de su nueva Galería de Arte Sandra Cuevas, la exfuncionaria habló con franqueza sobre el impacto que tienen los rumores, las campañas de desprestigio y los discursos de odio dirigidos hacia su persona.

“Desactivé mis redes porque perdemos mucho tiempo ahí, pero además hay mucha falsedad. Muchos presumen vidas que no viven, felicidad que no sienten… y también hay mucho odio, muchos ataques. Yo no tengo tiempo para eso. Me gusta trabajar, crear, producir”, expresó.

¿Sandra Cuevas tiene nexos con el crimen organizado?

Ante los rumores que la vinculan con organizaciones criminales o con una supuesta fortuna, Cuevas aclaró que esas afirmaciones no solo son falsas, sino que también la colocan en un contexto de riesgo real.

“Dicen que soy millonaria, que pertenezco a equis cartel… Si yo fuera débil, ya no estaría aquí. De tanto odio y tantas mentiras, me han puesto en peligro. Imagínense, si los delincuentes creen que tengo millones, pues van tras eso. Pero no los tengo”, afirmó.

Además de rechazar esas versiones, Cuevas justificó su distanciamiento de las redes sociales como una medida para protegerse ante la creciente violencia digital y las posibles consecuencias fuera del entorno virtual.

“Estamos mal como país”: Cuevas se dice vulnerable

La exalcaldesa también alertó sobre la violencia que enfrentan las mujeres públicas en México, especialmente aquellas que destacan en la política o en el mundo digital. Consideró que el país atraviesa una crisis de seguridad que afecta directamente a quienes se convierten en figuras visibles.

“Vean lo que ha pasado, cuántas mujeres han asesinado. Estamos mal, muy mal en nuestro país. Hay mucha violencia”, lamentó.