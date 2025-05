¿Cómo puedo recibir capacitación gratuita para trabajos de cuidados en CDMX?

El Sistema Público de Cuidados será impulsado desde el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de la Ciudad de México, mismo que brindará cursos y capacitaciones sobre el trabajo de cuidados, que históricamente ha recaído en las mujeres y que será revalorado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Manuel Sánchez, director de Planeación del ICAT mencionó a Publimetro que desde el año pasado se han brindado capacitaciones –muy específicas– sobre el cuidado de personas adultas mayores en domicilio y del cuidado el cuidado de niños desde la primera infancia, mismas que se realizan en la unidad Gustavo A. Madero, ubicada en la colonia La Pastora, en donde se dan los cursos presenciales.

Estas capacitaciones –que también serán implementadas en las Utopías de la CDMX– son gratuitas (en línea) e impulsarán a las mujeres a obtener una mejor remuneración en los trabajos de cuidados; además, el ICAT mencionó que se encuentra en pláticas con los diputados del Congreso CDMX y las 16 alcaldías para potenciar las capacitaciones.

Indicó que actualmente hay seis tipos de cursos en materia de cuidados, en cada uno de estos grupos se capacitó a –al menos– 25 mujeres, en conjunto con la dirección de economía social, que tiene esa encomienda por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en el marco de la puesta en marcha del Sistema Público de Cuidados.

Por su parte, la directora de Alianzas Estratégicas del ICAT, María Esmeralda Martínez agregó que lo que busca la directora Guadalupe Ramos es que los trabajos de cuidados no solo sean implementados por mujeres, sino también por hombres, por lo que los cursos y capacitaciones también están abiertos para ellos.

“La idea es no solo que se capacite a las mujeres, sino también a los varones o a cualquier tipo de identidad, porque al final de cuentas el tema de los cuidados sí, recae en las mujeres, pero tiene que ser un tema compartido con los varones que de alguna manera pues ustedes saben que no no se ha estado atendiendo”.

— María Esmeralda Martínez