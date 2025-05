Clara Brugada ignora a Marco Rubio: “de ninguna manera estamos pensando atenderlo”

La jefa de Gobierno Clara Brugada ignoró el ‘apoyo’ que ayer ofreció el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras el asesinato de sus dos colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes fueron ‘cazados’ el pasado 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan, cerca del Metro Xola.

Y es que ayer Marco Rubio afirmó que la violencia política en México es real, por lo que consideró que “ellos tienen un interés y un deseo de enfrentar a estos cárteles, y nosotros queremos ayudarlos a equiparse y brindarles información”, situación que la mandataria capitalina rechazó.

Clara Brugada recalcó que el Gobierno de la Ciudad de México resolverá el caso del doble homicidio, además de que continuará con la estrategia sólida en seguridad, “que ya ha dado resultados”.

“En cuanto al pronunciamiento que hicieron en los Estados Unidos, pues miren: la Ciudad de México va a resolver este caso. Así que, pues no, de ninguna manera estamos pensando atender lo que dijo Marco Rubio”.

La jefa de Gobierno Clara Brugada también dio a conocer que –tras el asesinato de sus colaboradores– no pretende cambiar su agenda de trabajo; es decir, continuará con los eventos - recorridos de Casa por Casa y el Zócalo Ciudadano.

“Sí me siento segura. Sí, voy a continuar, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo. No vamos a abandonar ninguno de estos programas, al contrario. Les puedo decir que tenemos muchos otros programas, que implican una territorialización y vamos a continuar. En cuanto a si he tenido algún tipo de amenaza o a mi equipo”.

— Clara Brugada