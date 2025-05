El régimen venezolano detiene al opositor Juan Pablo Guanipa

Diosdado Cabello le acusa de pertenecer a una "red terrorista" que pretendería atentar contra los comicios regionales del domingo. El partido Primero Justicia afirma que "la dictadura" de Maduro lo "secuestró".El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, comunicó el viernes (23.05.2025) la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, a quien relacionó con una supuesta "red terrorista" para atentar contra las elecciones legislativas y de gobernadores del domingo. "Es uno de los jefes de esta red terrorista", dijo Cabello en la televisión estatal. "Se le capturaron cuatro teléfonos, además de una laptop. Ahí está todo el plan", dijo Cabello, insistiendo en que hay planes para sabotear las elecciones.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció, por su parte, que el Gobierno "secuestró" al exdiputado, integrante de la formación. "La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a Juan Pablo Guanipa, líder nacional de Primero Justicia y de todo el país, (...) un venezolano que ha sabido liderar, con entereza y valentía, a nuestro partido y a nuestro país", dijo PJ en un comunicado. Guanipa se une así al más de medio centenar de detenidos antes de las elecciones regionales.

La última vez que Guanipa reapareció en público fue el 9 de enero de este año, cuando acompañó a María Corina Machado en una multitudinaria protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de González Urrutia y en la víspera de la toma de posesión presidencial, en la que el actual gobernante, Nicolás Maduro, juró para un tercer mandato de seis años, tras su cuestionada reelección proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo.

Cabello anunció además la detención de otras personas supuestamente vinculadas a la "conspiración", incluidos extranjeros, y mostró imágenes de Guanipa esposado con un chaleco antibalas, escoltado por policías vestidos de negro y encapuchados. Un mensaje apareció poco después publicado en la cuenta de Guanipa en X: "Si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro". "No tengo certeza de qué me irá a pasar a mí en las próximas horas, días y semanas. Pero de lo que sí estoy seguro, es que ganaremos la larga lucha en contra de la dictadura", agregaba en el texto. Poco después, subió también un video pregrabado bajo el texto "hoy injustamente preso, pero nunca derrotado".

