Netanyahu: próximo jefe del Shin Bet no participará en investigación del 'Qatargate'

Netanyahu nombró esta semana al general David Zini como su candidato para dirigir al Shin Bet en sucesión de Ronen Bar, que investigaba a asesores de Netanyahu por el escándalo 'Qatargate'.El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el nuevo jefe de la agencia interior de inteligencia (Shin Bet), cuyo nombramiento definitivo está aún por aprobar, no participará en las investigaciones del caso 'Qatargate', por el que esta agencia investiga a sus asesores.

"El jefe designado del Shin Bet no tiene influencia alguna en ello (las investigaciones). No obstante, para evitar que se hable por hablar sobre las investigaciones de Qatar, el primer ministro aclara que el jefe designado del Shin Bet no participará en absoluto en estas investigaciones", indicó la Oficina del primer ministro en un comunicado.

El diario Haaretz, citando al mandatario, recogió sin embargo que el potencial nuevo líder de la inteligencia interior sí puede intervenir en las investigaciones aunque el primer ministro trate de impedírselo.

Destitución "ilegal" por conflicto de intereses

Netanyahu nombró el miércoles por la tarde al general del Ejército David Zini como su candidato para dirigir al Shin Bet en sucesión de Ronen Bar, que abandonará el cargo el 15 de junio.

Bar fue cesado por Netanyahu alegando la creciente desconfianza entre ambos, pero el Tribunal Supremo israelí determinó el miércoles que esta decisión fue ilegal, al estar el mandatario en un conflicto de intereses al tomarla: el Shin Bet investigaba a sus asesores por el escándalo 'Qatargate'.

Escándalo 'Qatargate'

El caso sigue a dos asesores del mandatario que, aún trabajando en su Oficina, recibieron pagos de Catar para crear una campaña favorable al país del golfo entre la prensa israelí de cara al Mundial de Fútbol de 2022.

La polémica en Israel es aún mayor ya que el propio Shin Bet destapó hace años que Qatar financiaba mensualmente con millones de dólares a Hamás en Gaza, también durante la administración de Netanyahu.

El nombramiento de Zini tiene que pasar ahora por el Comité de Nombramientos de Altos Cargos, para examinar su integridad. Después será sometido a la aprobación del Gobierno.

El fallo del Supremo sobre el despido de Bar especificó que Netanyahu no hizo pasar por el comité la destitución, así como que tampoco dio la oportunidad al aún jefe del Shin Bet para defenderse en una audiencia apropiada.

Bar anunció a finales de abril su intención de dimitir el próximo 15 de junio.

