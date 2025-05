¡Violencia en la CDMX! Hallan dos cuerpos con disparos en la cabeza en la GAM

Durante la tarde de este viernes 23 de mayo, se, reportó el hallazgo de dos hombres que recibieron disparos en la cabeza tras una balacera ocurrido en la colonia Arbolillo, en la delegación Gustavo A. Madero. El hecho violento ocurrió a plena luz del día, y las autoridades asistieron para acordonar el sitio.

Doble homicidio en la GAM

A través de su cuenta personal de X, el periodista Jorge Becerril informó acerca de un doble homicidio dentro de la Ciudad de México. Según la información que proporcionó, se trata de dos hombres que fueron localizados sin vida frente a un taller mecánico en Río San Joaquín y Tenayuca.

“Se trata de dos hombres de unos 25 años asesinados a balazos frente a un taller mecánico en Río San Joaquín y Tenayuca (...) Hasta ahora no reportan detenidos”, detalló el periodista.

En el video que añadió a la publicación de la noticia se observan a las patrullas de la policía de la Ciudad de México en la escena del crimen, en un pequeño sitio para aparcar alrededor de una unidad habitacional.

Las autoridades asistieron al lugar para resguardar la zona y para iniciar las investigaciones necesarias. Por otra parte, la periodista Ruth Barrios difundió una imagen en su cuenta personal de X donde se observan los cuerpos en el asfalto, donde caminan los transeúntes, con sábanas azules encima para cubrir la escena.

"Dos hombres fueron ejecutados (...) en la colonia Arbolillo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ambos tenían disparos en la cabeza", expresó Ruth Barrios en X.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han proporcionado información sobre el hecho, por lo que no se conocen los datos personas de los indviduos que perdieron la vida. De la misma manera, se desconoce las causas del homicidio y los responsables del ataque, por lo que no se ha realizado ninguna detención.