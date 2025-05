Cannes: "Un simple accidente", de Jafar Panahi, Palma de Oro

Brasil brilló especialmente en el festival de cine más importante de Europa con los premios a Mejor Actor, para Wagner Moura, y Mejor Director, para Kleber Mendonça Filho, ambos por "Agente secreto".'Un simple accidente' del cineasta disidente iraní Jafar Panahi ganó este sábado (24.05.2025) la Palma de Oro del 78º Festival de Cannes. La película, rodada en clandestinidad, narra el encuentro fortuito de un hombre que cree reconocer a su torturador en las calles de Teherán.

"Lo más importante es la libertad de nuestro país", declaró el cineasta al recibir el premio de manos de la actriz Cate Blanchett. Panahi, encarcelado en dos ocasiones en su país, hostigado por el gobierno, pudo acudir a Cannes por primera vez en 15 años para recibir el galardón, junto a todos sus actores y actrices.

La brasileña "Agente secreto" se lleva dos premios

El brasileño Kleber Mendonça Filho obtuvo el premio a la Mejor Dirección por 'O agente secreto' ('Agente secreto'). "Mi país está lleno de belleza", explicó el realizador originario de la ciudad de Recife, tan solo unos minutos después de haber subido al escenario de Gran Teatro Lumière para recoger también el galardón de Mejor Actor en nombre del protagonista de su película, Wagner Moura, conocido por su papel en la serie Narcos.

Mendonça Filho agradeció a todo su equipo y mandó un saludo especial a Brasil, además de apuntar que "el Festival de Cannes es simplemente la catedral del cine en este planeta". El realizador, de 56 años, es la tercera vez que participa en la competición oficial del certamen, después de 'Aquarius' (2016) y 'Bacurau' (2019).

Tres premios del jurado

El Gran Premio fue para 'Sentimental Value', de Joachim Trier. El Premio Especial del Jurado, para 'Resurrection', de Bi Gan. Y el Premio del jurado se repartió ex-aequo para la película española 'Sirat', de Oliver Laxe, y la alemana 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski, una película coral que retrata varias generaciones de mujeres en una granja en Alemania.

"¡Viva las diferencias, viva las culturas y viva el Festival de Cannes!", declaró Laxe al recoger el premio. Nacido en París, hijo de inmigrantes gallegos, Laxe es autor de un cine intimista y espiritual, y a cada ocasión que ha venido a Cannes se ha llevado algún premio.

Completan el palmarés en esta edición de Cannes, alterada por un apagón eléctrico intencionado: Jean-Pierre y Luc Dardenne, con el Mejor Guion por 'Jeunes mères' (jóvenes madres); Nadia Melliti, Premio a Mejor Actriz por 'La petite dernière'; Hasan Hadi, Cámara de Oro a la mejor ópera prima por 'The President's Cake'; mención especial de ópera prima para Akinola Davies Jr. por 'My Father's Shadow' y Palma de Oro al mejor cortometraje para 'I'm Glad You're dead Now", de Tawfeek Barhom.

lgc (afp, efe)