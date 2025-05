Álex Palou, primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis

El catalán de 28 años logró ganar una de las pruebas más icónicas del automovilismo mundial, las 500 Millas de Indianápolis, que este año cumplió su edición número 109.El piloto Álex Palou se convirtió este domingo (25.05.2025) en el primer español en ganar la emblemática carrera de las 500 Millas de Indianápolis tras un emocionante duelo final con el sueco Marcus Ericsson. El mexicano Pato O'Ward concluyó en el cuarto lugar.

El catalán, de 28 años, se mantuvo siempre en los puestos de cabeza a la espera de lanzar su ataque definitivo sobre Ericsson, ganador de la prueba en 2022, cuando restaban 14 vueltas del total de 200. Se convirtió así en el primer español en ganar la prueba, algo que Fernando Alonso, dos veces campeón de la F1, nunca pudo lograr en sus tres intentos. Palou llegó a ser segundo en su segundo intento, en 2021. Además, fue cuarto en 2023 y quinto en 2024.

Palou, tricampeón de la serie IndyCar estadounidense, nunca había, sin embargo, ganado una carrera en un circuito ovalado como el mítico Indianapolis Motor Speedway (de 2,5 millas, equivalentes a 4 km), que este domingo registró un lleno con más de 350.000 espectadores.

Tras superar la línea de meta, Palou detuvo su monoplaza sobre el asfalto y corrió hacia los integrantes de su equipo, Chip Ganassi, dando saltos de alegría. "No me lo puedo creer, qué día tan increíble, qué carrera tan increíble. Lo siento, estoy sin aliento", declaró Palou, que había arrancado desde el sexto lugar de la parrilla. "Hubo momentos en que me sentí muy bien durante la carrera, pero al final no sabía si iba a ser capaz de superar a Marcus", reconoció.

lgc (afp, efe, ap)