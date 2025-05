Récord mundial en los Enhanced Games: ¿qué significa eso?

Los también conocidos como "juegos drogados", respaldados por la familia Trump, están un paso más cerca de ser realidad. Ya tienen fecha y sede para su celebración y uno de sus atletas dopados batió un récord mundial.Independientemente de su legitimidad, los Enhanced Games ('Juegos Mejorados') saben cómo captar la atención. Su brillante lanzamiento el miércoles 21 de mayo estuvo acompañado de un atractivo documental de una hora, una plataforma de venta de potenciadores del rendimiento con receta y la afirmación de un nuevo récord mundial en los 50 m libre del nadador griego Kristian Gkolomeev.

"Debería estar retirado, pero de hecho, nada más rápido que cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque utilizó la tecnología y la ciencia para mejorar su rendimiento", se jactó su fundador, Aron D'Souza. "Una vez que el mundo se dé cuenta de eso, creo que todos lo desearán. Cualquier hombre de mediana edad que alguna vez practicó deportes de competición y ahora sufre de dolor de espalda se preguntará: '¿Qué se ha metido y cómo puedo conseguirlo?'".

El récord de Gkolomeev, que no había logrado subir al podio en sus cuatro participaciones olímpicas, no será reconocido por ningún organismo oficial por varias razones: no hay un arbitraje independiente, llevaba un traje de baño no reglamentario y, lo más relevante, no hubo control de dopaje. Debido a que los organizadores de estos juegos promueven el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, no hubiera pasado dicho control.

¿De verdad se ha batido un récord mundial?

En ningún sentido significativo. World Aquatics, la federación mundial de deportes acuáticos, organismo que rige la natación, ha mostrado tanto desdén por los Juegos Mejorados como la mayoría de las demás organizaciones deportivas. "Los Juegos Mejorados no son una competición deportiva basada en valores universales como la honestidad, la justicia y la equidad: son un circo, construido a base de atajos", se lee en un comunicado del organismo rector de la natación mundial.

Si bien es evidente que Gkolomeev se dopó, no está claro con qué. Los Juegos Mejorados no han revelado qué sustancias consumió el atleta de 31 años, alegando confidencialidad y preocupaciones personales, y señalando que otros podrían seguir el régimen si saben de qué se trata, a pesar de haber prometido constantemente transparencia.

¿Cuál es el objetivo de los Juegos Mejorados?

Gran parte de la promoción se ha centrado en dos cosas: dinero y drogas. En la presentación del miércoles, D'Souza reveló que el primer evento incluirá cuatro carreras de natación, cuatro carreras de velocidad de atletismo y una competición de halterofilia. Cada ganador recibirá 500.000 dólares con una bonificación de un millón de dólares por récords mundiales en los 50 m libre y los 100 m lisos, y 250.000 dólares por otros récords mundiales.

Inversores como Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense; el cofundador de PayPal, Peter Thiel; el inversor tecnológico Christian Angermayer o el exdirector de tecnología de Coinbase, Balaji Srinivasan, esperan beneficiarse de la "Plataforma de Telesalud" de la organización, que según se afirma se lanzará en agosto en varios estados de Estados Unidos.

El sitio web ofrece actualmente "acceso prioritario" a un "plan de mejora totalmente personalizado" por 99 dólares. Los Enhanced Games afirman que todo esto es legal, ya que la mayoría de las sustancias prohibidas en el deporte de alto nivel están disponibles con receta médica, e insisten en que se atendrán a las normas.

¿Cuándo se celebrarán los 'Enhanced Games'?

Si bien la venta de drogas de los Juegos Mejorados estará operativa pronto, el evento oficial tendrá lugar recién entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas. Es decir, menos de un mes antes de que Estados Unidos sea coanfitrión de la Copa Mundial de Fútbol y dos años antes de que Los Ángeles albergue los Juegos Olímpicos de 2028.

Hasta el momento, sólo otros tres atletas, todos nadadores, han confirmado su participación. Se trata de Andriy Govorov, ucraniano, plusmarquista mundial de los 50 m mariposa y medallista de bronce; el nadador búlgaro de 21 años Josif Miladinov, medallista de plata europeo; y el campeón mundial australiano retirado, James Magnussen.

¿Qué dicen los críticos sobre los Juegos Mejorados?

El mundo del deporte y la medicina ha sido prácticamente unánime en su condena del concepto. "Pensar que realizar controles médicos in situ te dará una buena idea de los riesgos para la salud que supone el abuso de sustancias dopantes, de nuevo, es un disparate médico y científico", declaró el director científico de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Rabin. "Es como el circo romano, ¿sabes? Se sacrifican las vidas de las personas sólo por entretenimiento. ¿Cuál es el valor de eso? No creo que ninguna sociedad responsable deba avanzar en esa dirección".

En declaraciones a DW a principios de este año, Chris Raynor, médico especialista en medicina deportiva del Hospital Comunitario de Cornwall (Canadá), declaró que los peligros son dramáticos. "Siempre hay efectos asociados a estos medicamentos. Pueden provocar arritmias cardíacas, un ataque cardíaco y muerte súbita", explicó.

La exnadadora estadounidense y medallista olímpica Allison Wagner, quien fue derrotada en grandes eventos por muchos nadadores con dopaje comprobado o sospechoso, afirmó que el deporte en sí mismo está en juego. "Para mí y para tantos atletas, el deporte se ha tratado de aprender e incorporar valores como la integridad y el juego limpio, y estos Juegos Mejorados se burlan de eso".

¿Qué dicen los atletas y organizadores de los Juegos Mejorados?

D'Souza argumenta que el dopaje en el deporte profesional y amateur es inherente y que su propuesta es un método más seguro que convierte el deporte en un campo justo, equitativo y transparente, de modo que la innovación pueda ilustrarse de forma muy pública para apoyar el progreso tecnológico.

En declaraciones a DW a principios de este año, añadió que "las personas deberían poder asumir riesgos por sí mismas con su consentimiento libre e informado".

Magnussen dijo que los Juegos Mejorados han revitalizado su pasión por el deporte, pero los ve como algo distinto a la competición limpia. "Me despertaba cada día con ganas de entrenar, de competir. Me sentía muy sano, muy motivado. Sinceramente, no he estado más feliz en siete años", dijo. Como atletas, tenemos mayor tolerancia al riesgo que la población general y vemos un evento como los Enhanced Games como una oportunidad".

(lgc/dzc)