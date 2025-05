Roland Garros se despide de Rafa Nadal con un homenaje

"Ha sido el momento más emocionante de mi carrera", dijo el tenista español que, entre lágrimas, agradeció al público el homenaje, acompañado por Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray.El tenista español Rafael Nadal aseguró que el homenaje que recibió este domingo (25.05.2025) en Roland Garros supuso "el momento más emocionante" de su carrera. "No me gusta ser el centro de atención, he sufrido un poco por eso, pero lo he disfrutado mucho", aseguró.

Durante el acto, Nadal agradeció, entre lágrimas, al público el homenaje. "Aquí he disfrutado, sufrido, ganado, perdido", destacó Nadal en el comienzo de su discurso, parte en inglés, parte en francés y parte en español, en la pista central de Roland Garros. El extenista leyó un discurso desde la pista donde levantó catorce veces el trofeo máximo, un récord que ningún otro jugador ha logrado en ninguno de los cuatro Grand Slam y que la organización celebró bautizándolo como el rey Rafael XIV.

"Quiero mostraros mi infinita gratitud por haberme dado la oportunidad de poder decir adiós en el lugar más importante de mi carrera", aseguró el español, que recordó que el año pasado, cuando disputó el último de sus Roland Garros, lo hizo tras una gran lesión, lo que le había dejado un mal sabor de boca.

Nadal, que se retiró a finales del año pasado, se acordó de sus rivales, sus entrenadores y su familia, para terminar con un "gracias Francia, gracias París" que arrancó la ovación del público. "Me habéis dado emociones y momentos que nunca habría imaginado, no podéis saber hasta qué punto es emocionante sentirse querido en el lugar que más cuenta para ti".

"¡Rafa, Rafa!", coreó por última vez la Philippe Chatrier con Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray como inolvidables testigos que, al final, saltaron también a la pista. "Significa mucho que estéis aquí, me habéis llevado al límite para poder competir con vosotros", les agradeció también Nadal.

