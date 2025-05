Baja afluencia de votantes en comicios de Venezuela

Centros electorales vacíos y una votación "rápida" caracterizaron la jornada de elecciones regionales y legislativas.Los venezolanos no respondieron este domingo (25.05.2025) a los llamados del gobierno para votar por legisladores, gobernadores y otros funcionarios, dejando los centros de votación prácticamente vacíos, según constataron periodistas de las agencias ap y efe.

Las elecciones, que el mayor bloque opositor de Venezuela instó a boicotear, son las primeras que permiten una amplia participación electoral desde las elecciones presidenciales del año pasado, que el presidente Nicolás Maduro afirmó haber ganado a pesar de la evidencia creíble de lo contrario.

Durante todo el día, los militares superaron en número a los votantes en muchos centros de votación de la capital, Caracas, donde no se formaron filas en el exterior, en un marcado contraste con el entusiasmo de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando algunas muchas personas esperaron en fila durante la noche y las filas se extendieron por cuadras.

"No voy a votar", dijo el camionero Carlos León, de 41 años, cerca de un desolado colegio electoral en el centro de Caracas. "No creo en la autoridad electoral. No creo que respeten el voto. Nadie olvida lo que pasó en las elecciones presidenciales. Es triste, pero es cierto".

En varios centros de votación en Caracas, entre ellos el Liceo Andrés Bello, en el que están inscritas más de 11.000 personas, las mesas lucían vacías poco después del mediodía, según constató la agencia Efe.

Miriam Aguilera, una ciudadana inscrita en la Unidad Educativa Experimental Venezuela, calificó de "maravilloso" el proceso de votación, que describió como "rápido" y "sencillo".

Sin embargo, Aguilera admitió haber encontrado "muy solo" su centro de votación, aunque reconoció que la hora, alrededor de las 15.00 hora local (21.00 CET), podría explicar la baja presencia de ciudadanos.

Calles vacías en Caracas

La capital venezolana lucía con poco tráfico vehicular en las calles, así como con una importante presencia policial en distintas zonas.

Uno de los puntos con una nutrida presencia de partidarios del chavismo fue la Unidad Educativa Experimental Venezuela, ubicada en el municipio Libertador de la capital y frente a la cual varias decenas de motociclistas pasearon en caravana exhibiendo banderas alusivas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los comicios de este domingo tienen lugar diez meses después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el CNE proclamó la victoria de Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato pese a los cuestionamientos de la oposición mayoritaria.

A ojos de la oposición, Maduro buscaba una alta participación en las urnas para legitimar su pretensión de aferrarse al poder.

Mientras tanto, el partido gobernante ya pregonaba una victoria aplastante en todo el país, tal como lo ha hecho en elecciones regionales anteriores, independientemente de la participación de la oposición.

jc (ap, efe, El Nacional)