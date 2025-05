Investigación histórica pone en duda el origen inglés del fútbol

Una línea de rocas de 400 años en Escocia podría reescribir la historia del deporte más popular del mundo y desafiar todo lo que creíamos saber sobre él.Para los amantes del fútbol, este es muy probablemente un dato conocido desde temprana edad: Inglaterra es la cuna del fútbol moderno. Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico en una tranquila ladera del suroeste de Escocia ha encendido un debate sobre los orígenes del deporte, desafiando esta creencia tradicional de más de 150 años.

Ged O'Brien, historiador deportivo, expresidente de la Asociación de Historiadores del Deporte y fundador del Museo de Fútbol Escocés, afirma haber encontrado el campo de juego más antiguo conocido en la localidad escocesa de Anwoth, una pequeña localidad de Kirkcudbrightshire, que dataría de hace aproximadamente 400 años, dos siglos antes de que Inglaterra formalizara las reglas del juego.

Según el historiador, la pista inicial surgió de una carta del siglo XVII escrita por Samuel Rutherford, un ministro en la iglesia presbiteriana de Anwoth entre 1627 y 1638, que se quejaba amargamente de que sus feligreses jugaran al "foot-ball" los domingos por la tarde en la granja Mossrobin.

"Había un pedazo de terreno en la granja Mossrobin donde los domingos por la tarde la gente solía jugar al foot-ball", aseguró Rutherford a BBC Scotland, según reporta The Telegraph. El ministro, enfurecido porque sus feligreses preferían el deporte a los servicios religiosos, lo que consideraba un sacrilegio, ordenó colocar una línea de piedras atravesando el campo para impedir los partidos.

"Era básicamente una primitiva señal de 'Prohibido jugar a la pelota'", explicó O'Brien a The New York Times.

El campo de fútbol más antiguo: evidencia arqueológica en Escocia

Fascinado por esta referencia, O'Brien y un equipo de arqueólogos se propusieron investigar el sitio. Lo que encontraron fue revelador: una línea de 14 grandes rocas atravesando un área plana en la antigua granja Mossrobin.

Según The New York Times, el terreno mide 116 metros de largo por 45 metros de ancho, algo menor que un campo de fútbol americano reglamentario.

Phil Richardson, de Archaeology Scotland, confirmó que las piedras no tenían propósito agrícola. "Esto no es un muro, es una barrera temporal para impedir un evento particular: en este caso, el fútbol", explicó, según The Telegraph, tras analizar el sitio. Las pruebas del suelo sugieren que las rocas fueron colocadas hace unos 400 años, coincidiendo perfectamente con la época de Rutherford.

Kieran Manchip, otro arqueólogo del proyecto, describió el lugar como "casi un anfiteatro natural", con cinco senderos antiguos que convergían hacia el borde del campo, evidencia de que la ubicación era bien conocida en la región.

Fútbol organizado vs "mob football"

Para O'Brien, este descubrimiento demuestra algo fundamental: los escoceses no practicaban el caótico y brutal "mob football" medieval –que muchos consideran el precursor del fútbol moderno y que a menudo involucraba cientos de jugadores pateando una vejiga de cerdo por aldeas enteras–, sino un juego organizado con reglas establecidas.

Su lógica es simple pero convincente: "Como los partidos se celebraban todos los domingos, el juego no podía ser demasiado brusco, ya que los participantes tenían que trabajar el lunes. Sin trabajo, te morías de hambre".

Así, la regularidad de los encuentros habría requerido acuerdos sobre las reglas básicas, algo muy diferente del fútbol medieval que se describe tradicionalmente como "una práctica sangrienta y asesina" en los textos de la época.

Para O'Brien, separar el fútbol escocés del caótico "mob football" permite desafiar directamente la historia oficial del deporte. La narrativa tradicional establece que el fútbol moderno nació en Inglaterra en 1863, cuando la Asociación de Fútbol adoptó el primer reglamento completo.

"En los libros de historia, el fútbol es fútbol de multitudes. Era caos, gente borracha, es anarquía. La visión tradicional del fútbol moderno es que comenzó en 1863 con un grupo de exestudiantes de escuelas públicas de lugares como Eton y Harrow", explica O'Brien a The Telegraph. "Ahora, esto está completa y totalmente equivocado", agrega.

El debate histórico: ¿quién inventó realmente el fútbol moderno?

Sin embargo, no todos están convencidos. Según The New York Times, Steve Wood, administrador de la Sheffield Home of Football –sede del Sheffield F.C., reconocido como el club de fútbol más antiguo del mundo, fundado en 1857–, argumenta que no hay forma de saber qué tipo de "foot-ball" se jugaba realmente en Mossrobin, y que podría no tener "ninguna conexión conocida con el fútbol de asociación moderno.

Pero para O'Brien, eso es precisamente parte del problema. La historia oficial del fútbol, dice, ha sido escrita desde una perspectiva inglesa y elitista, centrada en los internados de Eton y Harrow, donde en el siglo XIX se redactaron las primeras reglas formales. En cambio, el legado popular y escocés ha sido ignorado.

En ese sentido, O'Brien ve en esta resistencia algo más profundo que una simple discusión académica. Se trata de corregir una injusticia histórica. "Si intentas hacer creer a toda una nación que su gente es demasiado pobre, demasiado pequeña y demasiado estúpida, necesitas que esa gente no sepa nada de las grandes cosas que lograron sus antepasados", dice con firmeza.

Si las teorías de O'Brien son correctas, esto explicaría por qué los clubes escoceses "estaban absolutamente destruyendo a los equipos ingleses" cuando comenzó el fútbol internacional en 1872. Según él, los escoceses tenían 200 años de ventaja.

"Este es el ancestro, el abuelo, del fútbol mundial moderno, y es escocés", afirma O'Brien a BBC Scotland. "Puedes estar en la ladera de una montaña en el Himalaya, viendo un partido de fútbol, y los fantasmas de Anwoth estarán observando".

El descubrimiento, que será presentado en el programa "A View From the Terrace" de BBC Scotland, promete alimentar un debate que va más allá del orgullo nacional. Se trata de reescribir la historia del deporte más popular del mundo, piedra por piedra, carta por carta.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de BBC Scotland, The Telegraph, Smithsonian Magazine y The New York Times.