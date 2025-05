Policías ministeriales disparan 70 veces a vehículo de abogo por confusión

Dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora fueron detenidos y están bajo proceso penal porque dispararon en contra del abogado Arturo Bustamante, quien iba a bordo de su automóvil y fue confundido por los agentes de seguridad.

Según se difundió en redes sociales, el auto tuvo unos 70 impactos de bala, debido a las heridas fue llevado a un hospital y su estado de salud se reporta como delicado.

“Al terminar el cateo, salen dos elementos los cuales le manifiestan a su superior que fueron perseguidos por unas camionetas; un vehículo les cierra el paso y consideran que fue una agresión y le disparan. Resulta herido el tripulante, es un particular que no tiene nada que ver con los hechos, no es un delincuente, está en el hospital delicado de salud, aun y cuando fue una confusión ya fueron judicializados los elementos de la policía”, dijo el fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas.

Se dio a conocer que el abogado Arturo Bustamante es esposo de una alta funcionaria de la Fiscalía de Sonora, la agresión en su contra ocurrió en calles de Hermosillo, cuando los agentes buscaban un vehículo Toyota Camry de un modelo anterior, cuando se toparon con el abogado que circulaba por la zona.

Arturo Bustamante Bracamonte cuenta con la Certificación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral en Justicia para Adolescentes, otorgada por el Poder Judicial del Estado de Sonora, su licenciatura en Derecho la obtuvo por la Universidad de Sonora.

Su práctica en Derechos la realiza en las áreas familiar, mercantil, penal, litigio Civil, Constitucional (Amparo) y Penal.